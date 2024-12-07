Парфюм зимой: как наносить, чтобы аромат сохранился как можно дольше

Наступление холодов многое меняет в нашей привычной бьюти-рутине. Правила игры меняются во всем: от перехода на более питательные кремы и особого ухода за волосами до использования парфюма.

Если продолжать разговор о духах, то зимой тебе стоит не только уделять внимание более терпким и глубоким нотам в композиции, но и наносить парфюм на правильные точки для лучшего звучания.

Конечно, ты можешь продолжать распределять аромат на таких базовых местах, как сгиб локтей, запястья, шея и область декольте, но должна понимать, что от туда он будет слышен гораздо хуже, чем в весенне-летний период.

Если не хочешь переводить парфюм зря, то зимой возьми за правило больше наносить его на одежду, а не на кожу. Пусть это будет майка, которую ты носишь под свитером, шарф или мех на капюшоне любимой куртки. В этом случае аромат может держаться даже в течение недели, потому что шерсть и хлопок отлично сохраняют запахи.

Парфюм можно распределить и по волосам. Для этого достаточно распылить духи на расческу и поправить ей прическу перед выходом из дома. Молекулы аромата равномерно распределятся на прядях и будут давать красивое приглушенное звучание.