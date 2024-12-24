«Человеком Европы-2024» в Латвии стал режиссер Гинтс Зилбалодис 1 885

Люблю!
Дата публикации: 24.12.2024
LETA
Изображение к статье: «Человеком Европы-2024» в Латвии стал режиссер Гинтс Зилбалодис

Режиссер анимационного фильма "Поток" Гинтс Зилбалодис стал "Человеком Европы-2024" в Латвии, сообщила агентству ЛЕТА генеральный секретарь Европейского движения в Латвии Лиене Валдмане.

Голосовавшие отмечали, что благодаря фильму Зилбалодиса о Латвии узнали во всем мире, а результаты его работы могут оказать большое и долгосрочное влияние на развитие анимации.

На финальном этапе голосования на этот титул претендовали также президент Латвии Эдгар Ринкевич и руководитель Лузнавской усадьбы Ивета Балчуне.

В целом на голосование в 2024 году было выдвинуто почти 70 кандидатов, что является рекордным показателем. Европейское движение в Латвии организовало общественное голосование за обладателя титула "Человек Европы" уже 27-й год подряд.

#культура #итоги года
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
