Как быстро отойти от похмелья

Невозможно представить Новый год без шампанского. Однако немало людей отмечают праздник крепкими напитками, что, конечно, повышает риск алкогольного отравления.

Эксперт: Сергей Хотимченко, специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии

Тем не менее, избежать похмелья и облегчить последствия можно, если следовать нескольким простым советам.

Специалист призвал не смешивать алкогольные напитки. Кроме того, по словам специалиста, важно контролировать дозу выпитого и не употреблять спиртное на голодный желудок. Если похмелье всё же наступило, то помогут лёгкие продукты.

«Хорошо подойдут кисломолочные продукты, такие как йогурт, ряженка или кефир. Они полезны для кишечника и общего состояния организма. Также стоит включить в рацион молочные и немолочные каши, свежие овощи и нежирные супы», — пояснил Хотимченко.

Источник: life