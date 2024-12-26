Эта еда под запретом, если у вас высокий уровень холестерина 1 811

Люблю!
Дата публикации: 26.12.2024
1001sovet
Высокий уровень холестерина - это проблема со здоровьем, которая поражает миллионы людей во всем мире. Поддержание нормального уровня холестерина имеет решающее значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других серьезных проблем со здоровьем. Хотя существует много факторов, которые влияют на уровень холестерина, диета играет ключевую роль.

Что нельзя употреблять при высоком холестерине

Главное табу - это трансжиры

Транс-жиры - это тип ненасыщенных жиров, которые образуются, когда растительные масла проходят процесс, который называется гидрогенизацией. Этот процесс превращает жидкие масла в твердые жиры, что улучшает текстуру и срок хранения пищевых продуктов.

Транс-жиры обычно содержатся в:

  • Маргарины и сало

  • Магазинная выпечка (печенье, пирожные, пончики)

  • Фастфуд и жареные блюда

  • Обработанные закуски (картофельные чипсы, попкорн для микроволновой печи)

  • Почему транс-жиры вредны для холестерина

Потребление транс-жиров имеет значительное негативное влияние на уровень холестерина в крови. Эти жиры повышают уровень ЛПНП (плохого) холестерина и снижают уровень ЛПВП (хорошего) холестерина.

Повышение уровня ЛПНП может привести к накоплению бляшек в артериях, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. Если у вас высокий уровень холестерина или вы обеспокоены своим сердечно-сосудистым здоровьем, важно избегать трансжиров в своем рационе.

Что есть при высоком холестерине?

Включите в ежедневный рацион фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Выбирайте полезные белки (нежирные мясо и морепродукты, бобовые). Также ограничьте употребление красного мяса до одного-трех раз в неделю. Ешьте жирную рыбу (лосось, сардины и скумбрию) минимум дважды в неделю.

#здоровье #холестерин
Автор - Светлана Тихомирова
