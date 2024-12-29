Часто люди оправдывают свои заболевания, включая лишний вес, огромным множеством требований, которые нужны для сохранения здоровья. Всех их невозможно учитывать. Но возможно знать многие из этих требований контролировать те, где это сделать проще всего.

Одним из факторов здоровья является крепкий сон достаточного количества часов. Сделать свой сон достаточно долгим важно, это обязанность каждого человека. Но как сделать свой сон качественным? Нужно спать в темноте: без лампы, без компьютера. Потому что сон с включённым светом или экраном грозит хроническим стрессом и ожирением. В таких случаях ухудшается выработка мелатонина — «гормона сна», который вырабатывается только ночью и без света.

Так что щелчок пультом или выключателем добавит здоровья. Именно на пульт или на выключатель нужно нажать, чтобы уменьшить тревогу и ожирение. Многие сейчас страдают депрессией, тревогами. Более 62% населения имеют лишний вес или ожирение. Так что спите без света, дорогие читатели — здоровее будете. Сделаете шаг, чтобы принадлежать к здоровому меньшинству.

Еще бывают шторы блэкаут - это шторы, не пропускающие свет. Такие шторы плетутся из трех видов нитей. Средний слой нитей черного цвета для затемнения жилища, наружные слои нитей могут быть любого цвета. Для здоровья выключайте свет дома, выключайте компьютер и закройте окно такими шторами.

Источник: gorodche