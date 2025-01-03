«Женщина ноль»: как перестать обесценивать себя в глазах мужчины

Ты для него все, а он об тебя ноги вытирает? Как избежать подобной унизительной позиции и повысить свою значимость в глазах мужчины.
Эксперт - Мила Левчук, она уже много лет учит женщин выходить из позиции несчастной жертвы и показывает дорогу к женскому счастью.
Женщина-жертва — это пустое место для мужчины. С самого первого свидания она одержима стремлением показать, какая она удобная, выгодная и низкокалорийная. Ей очень хочется, чтобы мужчина после долгих мытарств среди стерв и коз вдруг припал к ее теплой груди и ощутил вселенскую безмятежность: наконец-то нормальная!
Итак, вот 3 шага, которые нужны, чтобы обесценить себя в глазах мужчины.
Шаг первый
Ей до бледности страшно показаться меркантильной, и ее присказка «нет-нет, ты что, не надо!» на любую демонстрацию щедрости и героизма — от подарков до попыток уступить место в транспорте — должны явно показать ухажеру, как ему повезло с уникально бескорыстной принцессой.
Мужчина, который недавно еще (возможно) горел огнем: «Я для тебя все! И звезду с неба!» — потух: «А-а-а, тебе не надо? Ну ок».
Шаг второй
«Я все для тебя сделаю сама, не отвлекайся, это массаж плечевой зоны!» Женщина-жертва начинает страстно заботиться о нем. От милых пирожков на работу до положения приходящей горничной в его доме с сексуальными бонусами. Она считает: он оценит и вскоре ответит мне тем же.
Мужчина думает: «Она так много для меня делает, а я даже не просил! Надо же! А я чертовски хорош, получается. Я достоин настоящего поклонения». «Эй, углы под столом помой как следует, в прошлый раз пыль осталась».
Шаг третий
Она ведет себя «мудро», ведь с детства ей твердили: «Молчи, терпи, а то бросит». Поэтому она сглатывает с первого свидания все его косяки. Опоздал? Ничего страшного. Забыл про день рождения? Бывает, любовь важнее. Оскорбил мою маму? Надо постараться, чтобы они не встречались. Дал мне в ухо? Сама виновата, довела!
Мужчина сначала даже не подозревает, что делает что-то не так, ему же никто не сказал, что нельзя опаздывать, щупать за попу одногруппниц или называть свою девушку овцой. А потом стало даже интересно: неужели можно вообще все? И он проверяет, как далеко можно зайти. Семейная жизнь становится похожа на пыточную.
Вот так всего за три шага очень хорошая девочка превращается в очень несчастного человека, который верит, что вот-вот он заметит и оценит все ее жертвы, но нет.
10 признаков, чтобы распознать в себе «женщину ноль»
-
Нолик полон комплексов, страхов, самооценка на нуле. Иногда даже ненавидит себя!
-
Она многое терпит: недостойное поведение, оскорбления, даже побои, за что минус голову отжует, нолик сглотнет и поплачет.
-
Считает, что ничего в своей жизни не может сделать, все зависит от судьбы, мужчины или мамы… в общем, от кого-то еще.
-
Стесняется принимать помощь, но всегда бросается помогать первой и вплоть до самопожертвования.
-
Экономит на себе, никогда ничего не просит, потому что не достойна. Все мужу, все детям. А мне ничего не надо, у меня все есть!
-
Часто жалуется и ноет, она очень несчастная!
-
Бесконечно зависима от мужчины, если не финансово, то эмоционально. От его внимания, от его настроения, с ней ли он?
-
Цепляется, навязывается, стелется, лишь бы не остаться одной! Посвящает всю себя ему, делает все!
-
Без мужчины ее жизнь пуста, способна на жертвенную, безответную, страдающую любовь.
-
Критикует себя и верит любой гадости, что о ней скажут. Хочет всем нравиться и всем угодить.
Как стать «женщиной плюс»
Часто у нас есть привычки, воспитанные мамами и жизненными обстоятельствами: раздражаться, рявкать, впрягаться. На автомате это вылезет само. Или терпеть, молчать, стыдиться, бояться. И в каждой новой ситуации сознание едет по рельсам обратно в жертвенность и избегание.
Девушка плюс — это новая привычка! И начинается она с любви к себе — к той, кого любят, не издеваются. А ведь согласитесь, жизнь рабочей лошади или девочки для битья — это издевательство! Поэтому начните с того, чтобы каждый день делать шаг к лучшей версии себя. Для кого-то это надеть платье, распрямить спину, накрасить глаза. Для кого-то — способность говорить «нет», когда пытаются запрячь. Для кого-то — новая прическа и смена гардероба.
Поймите для себя, что нужно сделать, чтобы понравиться себе чуть больше. Сразу скажу, с внешности начать проще всего! Вот и начните. Делать прическу, наряжать себя, ухаживать за собой. Не жалеть на это времени и денег! Постепенно. Сегодня купила себе бижутерию, завтра сделала маникюр в салоне, послезавтра купила туфли из натуральной замши.
Хватит быть мышками, хватит цокать копытами и носить седло! Выходите из дома, понравившись себе в зеркале, и уже сегодня что-то в жизни начнет неуловимо меняться!
Комментарии (1)
Оставить комментарий