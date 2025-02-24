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Библейская версия сотворения мира доказана учеными 1

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Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
Библейская версия сотворения мира доказана учеными

Физики Бассани и Магейхо из США подтвердили библейскую версию сотворения мира.

Двум авторитетным физикам из США Паоло Бассани и Жоау Магейхо удалось подтвердить библейскую версию сотворения мира. Их исследование изложено в статье под названием «Как создать Вселенную», которую затем опубликовали на сайте Корнеллского университета в Нью-Йорке.

По мнению специалистов, наша планета, равно как и вся Вселенная, возникли в точности так, как это описано в Библии. Бассани и Магейхо утверждают, что им удалось это доказать с помощью математического языка. Для исследования они опирались на механизм, который разработал математик Андрей Марков. Во время работы они выяснили, что Вселенная возникла из хаоса. Из этой картины складывается упорядоченный мир со стойкой материей, неизменной скоростью света и привычной гравитацией, говорится в статье.

Учёные также указали на ряд несостыковок в Ветхом Завете. По их словам, в Библии Бог предстаёт перед человечеством антропоморфным существом с конечностями. Однако в рамках Вселенной его скорее можно описать как симбиоз вибрации и энергии, который и определяет мировые процессы.

Источник: life

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    24-го февраля

    "По мнению специалистов, наша планета, равно как и вся Вселенная, возникли в точности так, как это описано в Библии. Учёные также указали на ряд несостыковок в Ветхом Завете. " - наличие противоречащих друг другу утверждений указывает на их нелогичность и ложность.

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