Блинный торт: с красной рыбкой и сыром

Готовим: в большую миску комбайна или блендера вливаем теплое молоко и подсолнечное масло, всыпаем просеянную муку, приправляем солью с сахаром, вбиваем яйца и включаем -- через полторы минуты великолепное тесто готово. Пусть оно настаивается, а мы делаем намазку. Пучок укропа мелко рубим ножом, обязательно удалив стебельки (это важно, так как торт должен быть очень нежным). Кусочек красной рыбки шинкуем тонкой соломкой. Выкладываем сыр маскарпоне в миску, добавляем сметану, лимонный сок и горчицу -- и все взбиваем венчиком или блендером. Теперь соединяем сметанно-сырный соус, рыбу и укроп. Блинчики жарим не сильно толстыми, даем им остыть до комнатной температуры (чтобы торт не «поплыл») и собираем торт на плоской тарелке: блин, 1-2 ложки намазки, снова блин и т.д.