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Блинный торт: с красной рыбкой и сыром 1

Люблю!
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
Блинный торт: с красной рыбкой и сыром

На Масленицу каждая хозяйка хочет удивить свою семью и гостей необычным лакомством. Предлагаем вам простое, вкусное и оригинальное решение – рецепт блинного торта с рыбой  и сливочным сыром. Такой торт легко приготовить в домашних условиях, он выглядит празднично и прекрасно подойдет к любому торжеству.

  • Время приготовления: 1 час (+2 часа выдержки)

  • Берем: 500 мл молока, 200–300 г малосольной красной рыбы (лосось или форель), 300 г сыра маскарпоне, 250 мл сметаны, 2 яйца, 1 пучок укропа, 8 ст. л. муки, 3 ст. л масла растительного, 2 ст. л лимонного сока, 1, 5 ст. л. сахара, 2 ч. л. горчицы, соль по вкусу.

  • Готовим: в большую миску комбайна или блендера вливаем теплое молоко и подсолнечное масло, всыпаем просеянную муку, приправляем солью с сахаром, вбиваем яйца и включаем -- через полторы минуты великолепное тесто готово. Пусть оно настаивается, а мы делаем намазку. Пучок укропа мелко рубим ножом, обязательно удалив стебельки (это важно, так как торт должен быть очень нежным). Кусочек красной рыбки шинкуем тонкой соломкой. Выкладываем сыр маскарпоне в миску, добавляем сметану, лимонный сок и горчицу -- и все взбиваем венчиком или блендером. Теперь соединяем сметанно-сырный соус, рыбу и укроп. Блинчики жарим не сильно толстыми, даем им остыть до комнатной температуры (чтобы торт не «поплыл») и собираем торт на плоской тарелке: блин, 1-2 ложки намазки, снова блин и т.д.

  • Украшаем: лимонными дольками, зеленью, ломтиками рыбы или сырной стружкой.

  • Подаем: можно сразу, но лучше позволить закуске пару часиков пропитаться.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го февраля

    Пасибо, с красной рыбой я предпочитаю творчески ляпать сашими. Вчера занимался. 🤤 А тут молоко и рыба, ну спасибо, нет. Сочетание очень стрёмное.🙄

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