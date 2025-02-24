Блинный торт: с красной рыбкой и сыром

На Масленицу каждая хозяйка хочет удивить свою семью и гостей необычным лакомством. Предлагаем вам простое, вкусное и оригинальное решение – рецепт блинного торта с рыбой и сливочным сыром. Такой торт легко приготовить в домашних условиях, он выглядит празднично и прекрасно подойдет к любому торжеству.
-
Время приготовления: 1 час (+2 часа выдержки)
-
Берем: 500 мл молока, 200–300 г малосольной красной рыбы (лосось или форель), 300 г сыра маскарпоне, 250 мл сметаны, 2 яйца, 1 пучок укропа, 8 ст. л. муки, 3 ст. л масла растительного, 2 ст. л лимонного сока, 1, 5 ст. л. сахара, 2 ч. л. горчицы, соль по вкусу.
-
Готовим: в большую миску комбайна или блендера вливаем теплое молоко и подсолнечное масло, всыпаем просеянную муку, приправляем солью с сахаром, вбиваем яйца и включаем -- через полторы минуты великолепное тесто готово. Пусть оно настаивается, а мы делаем намазку. Пучок укропа мелко рубим ножом, обязательно удалив стебельки (это важно, так как торт должен быть очень нежным). Кусочек красной рыбки шинкуем тонкой соломкой. Выкладываем сыр маскарпоне в миску, добавляем сметану, лимонный сок и горчицу -- и все взбиваем венчиком или блендером. Теперь соединяем сметанно-сырный соус, рыбу и укроп. Блинчики жарим не сильно толстыми, даем им остыть до комнатной температуры (чтобы торт не «поплыл») и собираем торт на плоской тарелке: блин, 1-2 ложки намазки, снова блин и т.д.
-
Украшаем: лимонными дольками, зеленью, ломтиками рыбы или сырной стружкой.
-
Подаем: можно сразу, но лучше позволить закуске пару часиков пропитаться.
Комментарии (1)
Оставить комментарий