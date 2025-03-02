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Антитренды 2025: какую обувь стоит незамедлительно выбросить 0

Люблю!
Дата публикации: 02.03.2025
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Антитренды 2025: какую обувь стоит незамедлительно выбросить
ФОТО: Freepik

Мир моды не стоит на месте, и с каждым годом появляются новые тренды, а старые модели теряют свою актуальность. Какая обувь в 2025 году официально уходит в разряд антитрендов?

Давайте разберемся, какие пары стоит убрать с полок, чтобы выглядеть стильно и современно.

Громоздкие кроссовки

Массивные кроссовки с толстой подошвой, которые держались в топе последние несколько лет, наконец-то уступают место более изящным моделям. В моде — минимализм, лаконичные силуэты и тонкие подошвы, которые выглядят стильно и современно.

Высокие ботфорты из лакированной кожи

Глянцевые ботфорты на шпильке, напоминающие образы начала 2000-х, покидают модные подиумы. В 2025 году актуальны модели с матовой текстурой, натуральными материалами и свободным голенищем, которые смотрятся более расслабленно и дорого.

Обувь с чрезмерным декором

Броский блеск, стразы и пайетки на обуви теперь воспринимаются как перегруженные детали. Вместо этого в моду входят элегантные, но лаконичные модели с акцентом на фактуру материалов и интересные формы.

Сабо на высокой платформе

Грубая обувь на массивной платформе постепенно уходит из моды. На смену приходят более изящные модели – балетки, мюли и сандалии с тонкими ремешками, которые создают легкость и элегантность в образе.

Резиновые сапоги с принтами

Когда-то они были популярны, но в 2025 году в тренде более минималистичные модели. Вместо цветных резиновых сапог с узорами стоит выбрать однотонные, матовые варианты нейтральных оттенков, которые легко вписываются в любой гардероб.

#мода советы стиль
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