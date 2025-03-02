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Правда ли, что статины «подсушивают» бляшки в сосудах? Отвечает кардиолог 0

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Дата публикации: 02.03.2025
Doctorpiter
Правда ли, что статины «подсушивают» бляшки в сосудах? Отвечает кардиолог

Вокруг статинов существует много разных мнений, мифов, страхов. Например, говорят, что эти препараты способны «подсушивать» опасные холестериновые бляшки в сосудах. Так ли это?

Статины врачи назначают для снижения высокого уровня холестерина в крови, который приводит к развитию атеросклероза. При этом заболевании формируются холестериновые бляшки в сосудах, а они, в свою очередь, один из основных факторов риска инсульта или инфаркта, которые в одночасье могут убить человека. Принимать такие препараты, если их уже назначили, надо всю жизнь.

Могут ли статины «подсушивать» бляшки в сосудах? Такой вопрос задали врачу-кардиологу, профессору Ольге Бокерии подписчики ее телеграм-канала.

По словам кардиолога, она впервые слышит такой термин по отношению к статинам, но его смысл похож на другой термин, который используют медики, — «стабилизируют бляшки».

«Смысл в том, что бляшка становится более стабильной, поэтому меньше шансов, что она будет воспаляться, от нее будут отрываться кусочки, которые впоследствии будут формировать тромбы. Статины действительно это делают — не за счет того, что уменьшают количество липидов, а за счет уменьшения воспалительного процесса. Эти препараты обладают противовоспалительным действием. Поэтому это действительно так: бляшка как бы ужимается, за счет того, что становится более стабильной», — объяснила Ольга Бокерия.

Ранее кардиолог рассказывала, что она сама нормально относится к статинам при условии, что эти препараты назначаются по показаниям. Ольга Бокерия отмечала, что всегда перед назначением статинов, как и любого другого лекарства, необходимо оценивать пользу и риск для конкретного пациента. Если рисков будет больше, чем пользы, то статины пить не надо, а если, наоборот, пользы больше, а рисков меньше — надо, но, конечно, при наличии показаний.

Среди возможных «побочек», которые могут вызывать такие препараты и которых так опасаются пациенты, кардиолог выделила три самые неприятные:

  • развитие мышечных болей;

  • ухудшение памяти, развитие деменции;

  • повышение уровня сахара в крови.

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