Приливы: признак не только менопаузы

Приливы – это то, что знакомо многим женщинам. Они могут появиться внезапно, охватить теплом все тело, заставить сердце биться быстрее, а кожу покраснеть. Часто их связывают с менопаузой, но не только гормональные изменения могут являться причиной таких приступов жара.

Издание MedicalNewsToday рассказало, что заболевания щитовидной железы, диабет, стресс или даже особенности образа жизни также могут вызвать эти неприятные ощущения.

Что такое приливы и почему они возникают

Приливы – это кратковременные приступы удушья, которые могут сопровождаться потливостью, покраснением кожи и даже учащенным сердцебиением. Ночью они могут переходить в обильное потоотделение, мешающее спать. Основная причина приливов – гормональные изменения в организме женщины, в частности, снижение уровня эстрогена. Именно этот гормон влияет на терморегуляцию, а его дефицит влечет за собой реакцию сосудов.

Менопауза и приливы

Менопауза – это естественный этап в жизни женщины, сопровождающийся множеством изменений в теле. Чаще всего приливы становятся первыми предвестниками этого периода. Они могут проявляться разными способами: от легкого кратковременного ощущения жара до длительных приступов удушья. Продолжительность приливов может зависеть от расовой принадлежности: афроамериканки и латиноамериканки чувствуют их дольше, чем представительницы европейских или азиатских народов.

Другие причины приливов

Несмотря на то, что менопауза является основным фактором, приливы могут возникать из-за ряда других состояний:

Заболевания щитовидной железы (гипертиреоз или гипотиреоз) могут вызвать нарушение терморегуляции.

Сахарный диабет иногда влияет на работу потовых желез, из-за чего тело перегревается.

Преждевременноя недостаточность яичников – состояние, когда яичники прекращают работать до 40 лет, может вызвать приливы.

Лечение онкологических заболеваний, в частности химиотерапия и гормональная терапия, также могут вызвать приступы жара.

Как справиться с приливами

Лечение приливов зависит от их интенсивности и причин. В легких случаях можно улучшить самочувствие посредством изменений образа жизни:

Одевайтесь многослойно, чтобы легко регулировать температуру тела.

Используйте вентиляторы и поддерживайте комфортную температуру в комнате.

Избегать алкоголя, острой пищи и кофеина, потому что они могут провоцировать приливы.

Заниматься йогой, медитацией, практиковать технику глубокого дыхания.

Контролировать вес и активный образ жизни.

В более сложных случаях врач может назначить:

Заместительная гормональная терапия – один из самых эффективных методов лечения, который помогает стабилизировать уровень гормонов.

Медикаментозную терапию, включая антидепрессанты или лекарства, влияющие на сосудистую систему.

Альтернативные методы, например акупунктура или фитотерапия.

Когда следует обратиться к врачу

Если приливы становятся слишком интенсивными, мешают сну и повседневной жизни, не стоит игнорировать проблему. Врач может помочь найти оптимальное решение, которое улучшит качество жизни.

Важно помнить, что каждая женщина уникальна и работает для одной, может быть неэффективной для другой. Поэтому следует экспериментировать с методами лечения и найти тот, что поможет именно вам, но делать это нужно только под наблюдением специалиста.

Приливы – это естественный, но не всегда приятный спутник женских гормональных изменений. Они могут возникать не только во время менопаузы, но и в других медицинских состояниях. В большинстве случаев помогают изменения образа жизни, но если приливы становятся слишком интенсивными, следует обратиться к врачу.

Главное – не бояться этого явления, а найти комфортный способ его контролировать. Жизнь прекрасна в любом возрасте и хорошее самочувствие – это первый шаг к этому осознанию.

Источник: tsn