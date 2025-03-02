Приступы сонливости, слабость, обострение болезней: что происходит с организмом весной?

Приход весны для многих – настоящая радость. Вместе с теплом улучшается самочувствие, появляются приливы энергии и хорошее настроение, возникает желание строить планы и начинать новые дела. Но существует и обратная сторона медали: внезапная слабость, приступы сонливости, обострение болезней.

Так как же весна влияет на организм человека? Как поддержать свой иммунитет, чтобы не заболеть весной?

Иммунная система – это основная защитная система организма, которая постоянно работает и охраняет нас не только от ОРВИ, но и от других вирусов и бактерий, которых полным-полно вокруг нас. К весне иммунитет ослабевает, из-за чего вопрос остается актуальным практически до начала лета.

Почему же иммунная система так уязвима именно в весенний период?

Объективными причинами для ухудшения иммунитета организма весной являются:

постоянное нахождение в активном состоянии осенью и зимой из-за высокой вирусной нагрузки – у иммунной системы просто истощаются ресурсы для борьбы;

нехватка витаминов и минералов, которые нужны для своевременной реакции на «вторжение» микробов и на другие угрозы;

общий упадок сил и ослабление организма из-за короткого светового дня, недостаточного количества прогулок на свежем воздухе, нехватки солнечного света.

Как правило, весной напоминают о себе многие хронические заболевания и ухудшается ментальное здоровье человека.

Чаще всего весной обостряются проблемы, связанные с аллергией и хронические болезни дыхательных путей. Тающий снег больше не связывает загрязнения из воздуха, а наоборот, тает и оставляет нам все «накопленное» за зиму. До первых больших дождей улицы многих городов покрыты пылью и реагентами. Второй фактор риска – цветение деревьев. Пыльца с ветром переносится за многие километры, поэтому люди с поллинозом могут столкнуться с аллергией, даже когда в их местности эти растения еще не раскрыли бутоны.

Урологи утверждают, что весной возникает всплеск циститов, причем чаще всего у тех, кто сталкивался с этой проблемой раньше. Перепады погоды, желание быстрее сбросить теплую одежду, начало сезона пикников приводят к переохлаждениям, а от них до воспаления мочевого пузыря – один шаг.

И ментальное здоровье человека весной тоже утрачивает стабильность. Даже здоровые люди весной могут испытывать резкие перепады настроения, а людям с пограничными состояниями приходится особенно сложно. Часто именно весной они сталкиваются с ухудшением состояния: возникает состояние эйфории, мании. Одна из самых правдоподобных версий, выдвигаемых учеными для объяснения «весеннего обострения», – это сочетание дестабилизации биоритмов, вызванной увеличением светового дня, и гормонального всплеска. Как известно, оба этих фактора по отдельности могут серьезно сказаться на психическом состоянии. А когда они действуют одновременно – психике сложнее сохранять стабильность.

Очень часто мы замечаем, что именно весной организму требуется больше отдыха. Появляются чувство усталости «на ровном месте» и постоянное желание спать, даже у тех, кто обычно не склонен дремать после обеда. Что же заставляет нас чувствовать себя разбитыми и вымотанными именно весной?

Резкие перепады температуры. Одной из причин является постоянная и резкая смена погоды. Из-за особенностей климата в средней полосе в течение дня температура может меняться на 10 °С. Организм постоянно тратит ресурсы на то, чтобы подстроиться под погоду. Постоянная необходимость адаптироваться к условиям внешней среды и вызывает то самое чувство усталости и желание отдохнуть от этой «работы», то есть вздремнуть лишний часок.

Изменение гормонального фона. Не стоит недооценивать влияние гормонов на наш организм, особенно весной. Ведь с увеличением светового дня резко возрастает выработка половых гормонов. Природа настраивается на воспроизведение потомства, поэтому возрастает желание нравится противоположному полу, вести более активный образ жизни, больше общаться. И интенсивная выработка гормонов, и изменение образа жизни тоже приводят к большому расходу энергии.

Весна – своего рода переходный период. Правильная забота о здоровье поможет вам получить от весны больше радости и избежать болезней и других неприятностей.

Что надо делать весной?

Выделите время для качественного сна и отдыха. Старайтесь высыпаться, ложитесь спать в одно и то же время. Плотно задвигайте шторы, выключайте все приборы. Отводите на сон не меньше 8 часов. Уделяйте достаточное внимание отдыху как детей, так и взрослых. Причем под отдыхом не следует понимать смену деятельности, это должен быть именно отдых – без полезной нагрузки. Если ребенок хочет почитать, пусть это будет то, что он хочет читать, а не «книга по программе», если вы хотите погулять – пусть это будет прогулка, а не поход в магазин за продуктами или по другим делам.

Воспользуйтесь потребностью организма больше двигаться. Организм просит движения? Прекрасно! Начните делать всей семьей зарядку, бегать по утрам или запишитесь в спортивные секции. Кстати, ученые доказали, именно весной человеку легче всего худеть (если в этом есть необходимость). Не сопротивляйтесь желанию гулять и общаться. Навестите друзей или родственников, съездите на экскурсии. Свежий воздух укрепит здоровье и поможет крепче уснуть взрослым и детям.

Принимайте витамины. Поддержите организм приемом витаминно-минеральных комплексов. Вы можете выбрать как препараты общего действия, так и специализированные, для укрепления иммунитета. Помните, что эффект от приема витаминов проявляется не менее чем через 30 дней приема. Поэтому не бросайте курс после первых дней.

Дышите чистым воздухом. Используйте очистители воздуха, особенно если в семье есть аллергики. Заранее запаситесь лекарствами от аллергии, которые вы обычно используете в это время (таблетки, спреи в нос и т.д.). Людям с аллергией и астмой весной показано ношение масок – пыль и аллергены ткань медицинских масок задерживает совершенно точно.