Заплатить по счетам, составить список грехов и еще 7 способов простить себя

Иногда мы сами себе самые строгие судьи. Однако жить с грузом вины и стыда тяжело. Нужно приложить усилия, чтобы наконец перестать корить себя за ошибки прошлого.

Вы часто слышите о том, как важно прощать других людей — и обидчиков, и врагов. Однако как отмечает психоаналитик Джудит Бердик, если мы не способны прощать ошибки себе, то и к другим проявить милосердие будет довольно сложно.

Как простить себе неверные решения и неудачные выборы в прошлом? Вот несколько советов, которые помогут отпустить и забыть.

Сам себе друг

Очень часто мы судим себя строже, чем кого-либо еще. Любопытный факт: по словам психотерапевта Жустины Кавана, особенно к подобному склонны женщины. Дамы часто чувствуют себя ответственными за проблемы в отношениях с окружающими.

Эксперт советует оценить ситуацию с другого угла. Представьте, что ошибку совершили не вы, а ваш близкий человек. Скорее всего, вы сможете его понять и простить от всего сердца. Так почему же не посочувствовать самому себе?

Забота о себе

Злость, даже на самого себя, отнимает очень много сил. Психиатр Карлос Сааведра советует потратить эту энергию на что-то хорошее. Попробуйте заняться чем-то, что поможет улучшить вашу жизнь. Займитесь спортом, найдите новое хобби, позаботьтесь о своем здоровье. Все это поможет быстрее исцелиться от травм прошлого.

Искупление и расплата

Иногда простить себя проще, если сделать что-то, что поможет «расплатиться» за поступок. Например, если вы вините себя в том, что не вернули вовремя книгу в библиотеку, попробуйте возместить ущерб: купите такие же и пополните фонд. Кроме того, можно пожертвовать определенную сумму в благотворительный фонд.

Ни один человек не властен изменить прошлое, но у вас всегда есть шанс сделать что-то хорошее в настоящем и для будущего.

Переоценка ситуации

Психолог Шерри Аматенштейн советует: если вы никак не можете простить себе определенных поступков, вспомните, с какими трудностями вам приходилось бороться в тот момент. Помните: никто не совершенен, все делают ошибки. Главное, вы усвоили урок и в будущем уже не оступитесь.

Разбор полетов

Во многих компаниях после каких-то провалов собирают совещание, на котором проговаривают все обстоятельства случившегося. Такой подход помогает не повторять старых ошибок и извлекать полезный опыт из любой ситуации.

«Разбор полетов» можно проводить и в частной жизни. Подумайте о том, что произошло, без лишних эмоций. В результате вы сможете извлечь уроки и не будете повторять неудачный опыт.

Черный список

Есть довольно необычный способ простить себя. Если вы страдаете от перманентного чувства вины, но как будто даже не осознаете, за что конкретно, попробуйте максимально точно и конкретно зафиксировать свои самые большие проступки.

Во-первых, признание ошибок — первый шаг на пути к исправлению. Во-вторых, такой список поможет перенаправить свои мысли в конструктивное русло и понять, как стать лучше.

Поиск истинных причин

Если вы годами корите себя за ошибки, попробуйте проанализировать, почему так происходит. Иногда все дело в стыде, который внушили вам еще в детстве. Некоторых нас растили с мыслью: даже одна ошибка — признак, что ты плохой человек и жизнь твоя не сложилась как надо.

Психотерапевт Деннис Палумбо предупреждает: перфекционизм и желание прожить жизнь без единой ошибки — нездоровые явления. Попытка делать все идеально обречет вас на череду постоянных разочарований.

Поиск истинных виновников

В некоторых случаях нелишним будет поразмышлять над тем, вы ли виноваты в происшедшем.

Например, если кто-то воспользовался вашим доверием и обманул вас, то это вина обманщика, а не ваша. Вы не виноваты, что с вами поступили плохо. И вы не виноваты даже в случае, если не нашли в себе силы сразу прервать общение с обидчиком. Вы имеете полное право злиться на него и не прощать, если вам так будет легче и если вы к этому еще не готовы.

Выбор и свободная воля

Еще одна важная мысль, которая облегчит бремя вины: у вас всегда есть выбор.

Человек может справиться со многим, и вы можете решать самостоятельно, как именно будете справляться. Кто-то захочет направить свои силы в творчество, кто-то запишется на групповую терапию, а кто-то найдет отдушину в новом хобби. У каждого свой путь и свой способ повлиять на будущее, вместо того чтобы горевать о прошлом, пишет издание Psychologies.