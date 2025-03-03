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3 способа, которые помогут снизить давление за несколько минут 0

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Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
3 способа, которые помогут снизить давление за несколько минут

Когда перепады температуры сказываются на артериальном давлении, попробуйте эти простые и действенные методы — мятный чай, лед и дыхательная гимнастика.

Если давление растет, и вы не знаете, как с этим справиться, попробуйте эти три метода, которые рекомедует наша читательница.

Три рецепта от давления

«Думаю, что сейчас, когда температура на дворе резко повышается или падает, мы, пожилые люди, очень страдаем перепадами артериального давления. У меня оно стал почаще повышаться. Предлагаю действенные средства борьбы с повышенным давлением.

Мятный чай

Один из самых простых – мятный чай. Также можно выпить минеральную воду с медом и соком лимона. Уже через 20 минут давление начнет падать.

Лёд

Холодные компрессы помогут снизить давление почти мгновенно. Лед нужно прикладывать к шейным позвонкам. Через несколько минут после такого компресса, когда лед начнет таять, охлаждаемый участок можно растереть камфорным маслом.

Дыхательная гимнастика

Снизить давление за 5 минут в домашних условиях отлично поможет специальная дыхательная техника. Сделайте глубокий вдох, затем медленно выдыхайте. Растяните этот процесс минимум на 5 секунд. Уже через несколько минут такой дыхательной практики ваше давление снизится».

#давление
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