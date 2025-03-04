Американская певица Кэти Перри отправится в космос

Вместе с ней на борту суборбитального корабля New Shepard отправятся еще пять женщин, что сделает этот полет первым полностью женским экипажем с 1963 года, когда в космос поднялась советская космонавтка Валентина Терешкова.

Кэти Перри присоединится к ведущей CBS Гейл Кинг, ученому в области биоастронавтики Аманде Нгуен, продюсеру Керианн Флинн, экс-инженеру NASA Аише Боу и Лорен Санчес – журналистке и невесте Джеффа Безоса. Взлет состоится весной этого года, однако точная дата пока не раскрывается. Для Blue Origin этот полет станет уже одиннадцатым коммерческим запуском в рамках программы суборбитального туризма.

Компания Blue Origin, разрабатывающая инновационные космические технологии, использует ракету-носитель New Shepard, которая уже неоднократно совершала успешные запуски. Этот космический аппарат позволяет экипажу подняться на высоту более 100 километров над Землей, преодолевая так называемую линию Кармана, которую воспринимают как условную границу между атмосферой и космосом. Полет длится всего около 11 минут, но участники миссии получат возможность испытать невесомость и насладиться панорамными видами нашей планеты через большие иллюминаторы капсулы.

Кэти Перри с энтузиазмом восприняла свое участие в этом историческом событии, подчеркнув, что оно станет не только личным достижением, но и важным шагом в деле популяризации науки и космических исследований. По словам представителей Blue Origin, миссия направлена на вдохновение будущих поколений исследователей, а также расширение участия женщин в освоении космоса.

Для Blue Origin запуск этой миссии станет еще одной важной вехой в развитии программы суборбитальных путешествий. До настоящего момента в полетах компании приняли участие 52 человека, а каждый запуск вызывает огромный интерес у общественности. Ожидается, что успех этого полета поднимет популярность коммерческих космических путешествий на новый уровень.