Обходите стороной: 10 признаков, что перед вами мужчина-ребёнок

Мужчины - это взрослые дети. Иногда эта шутка звучит слишком буквально и становится совершенно не смешной. Читайте в нашей статье о признаках, которые указывают, что вы встречаетесь с мужчиной-ребёнком.

1. Он живёт одним днём

Мужчина такого типа абсолютно не умеет планировать свою жизнь. Он может потратить всю зарплату на вечеринки и развлечения, а потом занимать деньги у друзей или родственников. Подростковая безответственность обычно проскальзывает и в мелочах.

Например, типичный мужчина-ребёнок часто забывает о своих обещаниях, опаздывает на важные встречи и не умеет планировать своё время. Проще говоря, он живёт одним днём.

2. В его доме царит вечный бардак

О неряшливости и бытовой неприспособленности мужчин ходят легенды. Однако, всему есть предел. Мужчина, достигший психологической зрелости, хотя бы иногда наводит в своём доме порядок и умеет справляться с повседневными бытовыми задачами.

Если же мужчина «застрял» в возрасте ребёнка, он даже не будет пытаться изменить свою жизнь к лучшему. Бардак в его квартире станет вечным спутником, ведь зачем напрягаться, если можно просто не обращать на него внимания?

3. У него несерьёзные увлечения

Он любит компьютерные игры или фантастические блокбастеры? Возможно, таким образом мужчина расслабляется после тяжёлого рабочего дня. Однако, если помимо столь «детских» увлечений у него больше нет абсолютно никаких хобби и интересов, не исключено, что в своём развитии человек остановился на уровне подростка. Особенно тревожный сигнал - патологическая зависимость от компьютерных игр.

4. Он не следит за своим внешним видом

Мужчина-ребёнок не обращает внимания на такие мелочи, как собственный внешний вид. Он может прийти на работу в мятой рубашке, а на свидание явиться в разных носках. Может быть, это покажется мелочью, но отсутствие интереса к своему внешнему виду зачастую говорит о внутренней безответственности и безалаберности человека.

5. Он тяжело переживает болезни и простуды

Малейшее повышение температуры и кашель вызывают у него приступы паники? Нет ничего удивительного, ведь мужчина-ребёнок очень любит себя и патологически боится боли и дискомфорта.

Как правило, мужчина, который так и не смог преодолеть пубертатный период, во время болезни становится очень капризным и требует к себе пристального внимания.

6. Он не привык к самостоятельности

Прежде чем совершить какой-либо поступок, мужчина-ребёнок будет искать совета на стороне. Как правило, в роли советчика сначала выступает мама, а затем спутница жизни.

Таким образом психологически незрелый мужчина перекладывает ответственность за свою жизнь на других людей. И при негативном результате виноват будет не он, а вы или мама, ведь вы же ему посоветовали поступить так, а не иначе.

7. Он не отвечает за свои слова

Человек слова - это не про мужчину-ребёнка. То, что вылетает из его уст, не имеет ничего общего с реальностью. Он никогда не сдерживает своих обещаний, так как он просто не умеет думать наперёд. И не нужно обижаться на такого мужчину за то, что он в очередной раз обманул вас, ведь вы же не обижаетесь на ребёнка за его детские фантазии?

8. Он не заботится о вас

Незрелая личность не обладает способностью сопереживать и ставить себя на место другого человека. А это значит, что ждать от мужчины-подростка заботы и поддержки - бессмысленная затея. К тому же, психологическая незрелость часто граничит с эгоизмом. Для мужчины-ребёнка важны только его личные потребности и желания.

9. Он не стремится к карьерному росту и материальному достатку

Карьера и деньги - средства, с помощью которых мужчины самовыражаются. Если же ваш избранник безразличен к материальным ценностям, скорее всего, он боится брать на себя лишнюю ответственность. Ему удобно жить в своём мире, ведь для того, чтобы что-то получить, нужно напрягаться, а напрягаться не любит ни один ребёнок.

10. Он избегает разговоров о будущем

Если вас не пугает будущее с мужчиной-ребёнком, попытайтесь поговорить с ним на серьёзные темы. Например, как он представляет свою семейную жизнь или скольких детей он хотел бы иметь. Скорее всего, вы увидите в его глазах неподдельный ужас.

Мужчина-ребёнок совершенно не думает о будущем и, уж тем более, он не думает ни о какой семье. Психологически оставаясь подростком, мужчина всё-таки понимает, что семья и дети потребуют от него ответственности, а он бы хотел, чтобы кто-то взял ответственность за него самого.

Мужчина-ребёнок - не самый лучший партнёр для счастливой семейной жизни. Но, если вы по-настоящему любите своего «мальчика» и не собираетесь его бросать, попытайтесь развить в нём самостоятельность. Ни в коем случае не выполняйте обязанности «мамочки», ведь взрослый мужчина должен уметь решать свои проблемы самостоятельно.