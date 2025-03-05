Судьбоносные годы: как меняется наша жизнь каждые 7 лет

Каждые семь лет, считая с момента рождения, наша жизнь кардинально изменяется. Меняется сам человек. У него уже другие цели, другие задачи. Астрологи объясняют эти перемены роковым влиянием планеты Сатурн. Психологи естественным развитием личности.

Каждые семь лет, считая с момента рождения, наша жизнь кардинально изменяется. Меняется сам человек. У него уже другие цели, другие задачи. Астрологи объясняют эти перемены роковым влиянием планеты Сатурн. Психологи естественным развитием личности. Все семилетние циклы завершаются «судьбоносными годами»: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 и так далее. Возможно, по окончанию одного из семилетних циклов, человек захочет поменять работу или даже супруга (-гу). Особенно вероятно это в «периоды воздуха». Даже естественные процессы изменения внешности (взросление, старение) бывают особенно видны в конец семилетки. Например, женщина до 27 выглядит на 20, а в 28 начинает выглядеть на свой возраст.

Периоды Огня в жизни человека связаны с созиданием, творчеством, быстрым продвижением, самореализацией. Это 0-7 лет, 28-35 лет и еще 56-63 (для тех, кто правильно прошел предыдущие семилетки). Периоды Земли связаны с сохранением уже приобретенного, стабильностью, спокойствием и иногда застоем. Это 7-14 лет, 35-42, 63-70 лет. Воздушные периоды несут много перемен, много информации, смену жизненной философии, новых друзей и партнеров. Это 14-21 и 42-49 лет. Периоды воды связаны с глубинными эмоциональными переменами в жизни человека. Это 21-28 лет и 49-56.

Созидание, сохранение, изменение, углубление

0-7 лет Стихия Огня (созидание). Ребенок до 7 лет – это Солнышко, очень часто мы именно так и называем своих малышей. Он многому учится, созидает свою будущую жизнь, закладывает сценарий жизни. Развитие идет семимильными шагами. Он веселый, резвый, шустрый, открытый, импульсивный, эмоциональный.

7-14 Стихия Земли (сохранение). В 7 лет созревает левое полушарие ребенка и он учится рассуждать, анализировать, делать свои выводы. С 7 лет и до подросткового периода основной деятельностью является учеба.

14 лет - подростковый кризис. Все с ног на голову. Грядет пора перемен. Подростку важно представлять свою взрослую жизнь. Выбрать профессию, род занятий, хобби, сферу общения. Задать программу своей жизни.

14-21 - стихия воздуха (изменение). Время юности – время активных экспериментов во всех смыслах. Первая любовь, первый секс. Во что верить? Чему учиться? С кем дружить? В чем смысл жизни? Формируются принципы и взгляды, своя «философия». Очень важны друзья, общение, обмен информацией.

21 год – судьбоносный год, задаем программу на ближайшие 7 лет.

Часто в это время девушки определяются с партнером по жизни, выходят замуж. Или начинают делать карьеру. Главное в это время – не наделать ошибок, чтобы не исправлять их в ближайшую семилетку. У молодых людей много страхов. Нравится другим важнее, чем быть собою. Лучше быть признанным, чем настоящим. Это умение подстраиваться помогает налаживать отношения с супругом и делать карьеру в социуме. Семью и карьеру иногда строят, что было, как у всех и не всегда понимают, а что мне надо на самом деле.

21-28 - стихия воды (углубление). Это время бывает посвящено созданию собственной семьи, любовь переходит из фазы страсти в более глубокое чувство. Между супругами появляется (или не появляется) душевная близость. Рождается ребенок. Вы уже не влюбленная пара, а мама и папа.

Материнство, отцовство, маленький ребенок задает смысл жизни на эту семилетку.

28 лет – судьбоносный год, задаем программу на ближайшие 7 лет.

Следующая семилетка будет очень созидательной. К концу этой семилетки обычно пропадают юношеские иллюзии. Вы уже понимаете, что вам не стать гением, не завоевать мир, что ваш супруг(-га) вовсе не принц (не принцесса), но все же вас все устраивает. Впереди реальные планы и достижения. Подумайте чего вы действительно хотите от жизни. Стройте активно планы.

28-35 - стихия огня (созидание). Карьера, творчество, воспитание детей.

В это время творческая энергия на пике. Можно состояться в карьере, многое дать своему ребенку, родить еще детей. Если в вашей семье не заладилось, можно встретить новую любовь. Можно начать новое дело. Сейчас вам многое по плечу. Вы активно самореализуетесь и строите свою жизнь.

35 лет – судьбоносный год, задаем программу на ближайшие 7 лет.

Впереди семилетка стабильности и возможно, застоя. Если вы не успели родить ребенка, наладить карьеру или бизнес, состояться в профессии – делайте это сейчас!

35-42 - стихия земли (сохранение). В это относительно спокойное время человек стремится к совершенству. Улучшает уже приобретенное. Отношения в семье часто стабильны, дети подрастают, в работе все отлажено. Этот период может стать и периодом застоя. Особенно, если вы не сделали «рывка» в предыдущий огненный период.

42 года – судьбоносный год, задаем программу на ближайшие 7 лет.

Кризис среднего возраста. Вырастают дети. После периода застоя в семье и работе отчаянно хочется перемен. Тот партнер, которого вы выбрали в 21-28 лет, возможно, перестает вас устраивать (вовсе не обязательно!) Изменились вы, изменился он. Не делайте резких движений. Прежде чем решиться на перемены, будьте уверены, что именно эти перемены вам нужны.

42-49 - стихия воздух (изменение). Эта семилетка посвящена налаживанию правильного партнерства. С женщиной (мужчиной), с друзьями, с коллегами.

Уходит страх быть самим собою. Уже не страшно быть настоящей, принимать свой возраст, свою сексуальность, свой характер. Женщина, принявшая себя полностью - очаровательна. Зрелый мужчина уже не суетится, как юнец и тоже обладает особым шармом. В это время часто женщины и мужчины решаются на новое партнерство и уже очень хорошо представляют, что хотят от новых отношений. Хотя сначала много экспериментируют. В это время женщины часто заводят молодых любовников, а мужчины – любовниц вдвое моложе. Очень хочется взять от жизни то, что не успели, пока растили детей и активно работали. В это время человек может поменять работу. Приходит много новый идей, и можно начать, например, свой бизнес. Некоторые люди начинают делать то, о чем давно мечтали, но было всегда некогда. Поездки за границу, походы, занятия йогой или живописью, прыжок с парашютом и т.п.

49 лет - судьбоносный год, задаем программу на ближайшие 7 лет. Самое главное - для следующей семилетки – научиться жить с принятием своего собственного возраста. У женщины происходит климакс. У мужчины снижается тестостерон. Примите для себя ту жизненную философию, которая помогает вам жить. Задайте себе программу на оптимизм и полноценную жизнь. Подумайте, как пережить «опустевшее гнездо»- период, когда ваши дети начинают жить отдельно, как заново построить отношения в паре.

49- 56 - стихия воды (углубление). Время собирать камни. Человек принимает свой возраст, происходит глубинная трансформация. Депрессия, связанная с уменьшением продукции половых гормонов. Женщины могут стать жесткими, мужчины пассивными и пессимистами. Человек, принявший свой возраст возрождается, как птица Феникс из пепла и… начинает новую жизнь!

56 лет - судьбоносный год, задаем программу на ближайшие 7 лет. Сейчас вы создаете новую, свободную жизнь – свободную от детей, от работы и от собственных страхов. Подумайте, какова будет ваша новая жизнь!

56-63 - стихия огня (созидание). Время огня несет вам расширение возможностей. Если вы правильно прошли предыдущий этап, вы осознаете, что вы – свободный человек! Именно это время – время увидеть мир, попутешествовать по разным странам. Если вы вели правильный образ жизни и правильно проходили все этапы, не были злым, обидчивым и завистливым человеком, ваше здоровье позволяет вам наслаждаться жизнью и заниматься творчеством!

63-70 - стихия земли (сохранение) «стабильность». Это время стабильности и спокойствия. То, что вы сделали в своей жизни, приносит вам плоды. Вы наслаждаетесь плодами своей жизни и обретаете жизненную мудрость.