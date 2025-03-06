Истерика у ребенка: инструкция для родителей

Психологи уверены, что истерика – нормальная реакция ребенка на многие ситуации. Так маленький человек выплескивает негативные эмоции и усталость, не накапливая в себе гнев и раздражение. Взрослые постоянно подавляют подобные эмоции, что приводит к нервным срывам, скандалам с окружающими.

Для любого родителя истерика ребенка – настоящая проблема, с которой сложно совладать без гнева и крика. Но психологи рекомендуют посмотреть на нее с другой стороны. Даже в детском истеричном плаче можно увидеть плюсы, если правильно понимать причины.

Чтобы бороться с истерикой маленького ребенка, необходимо выявить ее источник. В большинстве случаев малыш не может спокойно выразить эмоции и таким неприятным способом пытается привлечь внимание взрослых. Если придерживаться рекомендаций детских психологов, можно управлять капризами без угроз и нервного срыва у родителей.

Причины истерики у маленького ребенка

Плач и крики малыша не появляются без определенного раздражителя. Они возникают при нежелании выполнять просьбы взрослых, при отказе от покупки новой игрушки или сладостей. На деле причины истерик просты и понятны:

Эмоциональная перегрузка нервной системы и переутомление от новых впечатлений, большого количества людей в супермаркете.

Плохое самочувствие, слабость.

Негативная атмосфера или реакции на плохое настроение родителей, сверстников.

Ребенок знает, чего он хочет, но не может правильно выразить словами причину слез и истерики. Прежде чем ругать малыша, проанализируйте ситуацию, найдите, что стало спусковым механизмом и спровоцировало срыв. Это поможет действовать правильно и спокойно.

Инструкция для родителей

Когда вы начнете искать и понимать причины истерики у ребенка, появится четкий алгоритм действий. Психологи выделяют несколько вариантов, как правильно поступать родителям в подобной ситуации.

Исключите соблазны

Если малыш постоянно устраивает истерики в магазине при виде сладостей и игрушек, старайтесь не проходить мимо полок с соблазнами, смените место для совершения покупок. Негативная реакция начинается только на визуальные раздражители, поэтому их лучше полностью исключить.

Переключайте внимание

На начальном этапе истерики остановить плач можно, если отвлечь малыша интересным событием. Быстро привлеките внимание к другой игрушке, человеку, животному, скажите веселым и бодрым голосом «Смотри какая птичка, кошка, машина».

Добейтесь согласия

Маленькие дети сильно реагируют на строгое родительское «нет». Чтобы смягчить ситуацию и не спровоцировать истерику, пообещайте, что обязательно выполните его желание в следующий раз. Но не обманывайте: в противном случае он перестанет вам верить, и метод не будет работать.

Действуйте по обстановке

Часто истерика начинается, когда родители резко прерывают интересную игру или занятие. Если малыш занят машинкой или куклой, предложите ему пойти на улицу вместе с игрушкой, чтобы любимый персонаж ребенка отправился в путешествие в магазин, к бабушке в гости.

Не забывайте предупреждать

Приучитесь уважать время малыша с детства. При интересных занятиях обязательно предупредите, что через 10 минут вам нужно выходить в детский сад или отправляться домой. Это даст возможность спокойно закончить игру, переключает внимание и вырабатывает в ребенке ответственность.

Предлагайте альтернативу

Не говорите строгое «нет»: многие конфликты легко перевести в более спокойное русло. Если ребенок хочет взять игрушку на прогулку, или просит конфеты в магазине, предлагайте альтернативу из вариантов, которые подходят вам: «Ты хочешь мишку или куклу взять с собой?». Малышу останется выбирать между двух вариантов.

Применяйте фантазию

Если кроха отказывается спать днем, предложите положить поиграть в детский сад и уложить игрушки. Пусть он покажет куклам, как нужно закрывать глазки и укрываться. Многие неинтересные занятия можно перевести в игру и решить без слез.

Детские истерики обязательно имеют под собой причину, которая важна для ребенка. Учитесь понимать его эмоции и не игнорировать требования. Переключайте внимание, предлагайте другие варианты для выбора. Постепенно малыш научится реагировать на многие вещи спокойно без крика и слез.