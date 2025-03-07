Семь кулинарных ошибок, из-за которых страдает здоровье вашей семьи

Чтобы домашняя еда была по-настоящему полезной, важно с умом подходить и к методам готовки, и к выбору продуктов и посуды.

Вы наверняка слышали, что действительно здоровый обед нужно готовить самостоятельно. Однако это утверждение правдиво лишь отчасти.

Да, на своей кухне вы можете контролировать качество ингредиентов и определять, что именно вы добавите в блюдо. Но эксперты предупреждают: есть несколько распространенных ошибок, которые превращают изначально полезные продукты в токсичную еду.

Прочитайте о них — и постарайтесь никогда не повторять на своей кухне.

Покупать продукты без ГМО

Многих людей привлекают продукты, на этикетках которых написано «Без ГМО». Но, во-первых, эта надпись — не более чем маркетинговый ход. Генно-модифицированные продукты безопасны для вашего здоровья.

Во-вторых, как отмечает шеф-повар Джулиан Будро, нередко продукты «без ГМО» содержат в себе пестициды и не самые качественные ингредиенты и добавки.

Не стоит считать еду с пометкой об отсутствии ГМО априори более здоровой и полезной. Поэтому не ленитесь внимательно изучить состав перед покупкой.

Использовать растительное мясо

Врачи часто говорят о вреде большого количества переработанного красного мяса в рационе. Кто-то может подумать, что любое растительное мясо будет лучше привычной колбасы и сосисок. Но на самом деле это не так.

В некоторых вариантах «альтернативного» мяса содержится слишком много жиров и ультраобработанных продуктов в составе. Такие заменители нарушают микробиом кишечника, замедляют метаболизм и в целом вредят здоровью.

Добавлять слишком много масла

Сливочное масло помогает улучшить вкус блюда, а растительное — защитить ваш кулинарный шедевр от прилипания при жарки или запекании. Однако любое масло в больших количествах способно сильно повысить калорийность вашей еды и добавить много не самых здоровых жиров. Причем, увы, это касается и полезного в целом оливкового масла.

Есть несколько хитростей, которые помогут снизить количество масла в блюде.

используйте силиконовый коврик для выпечки или пергаментную бумагу;

попробуйте жарить продукты на бульоне или тушить их в воде — такой способ отлично сработает для приготовления овощей;

купите бутылку-распылитель, чтобы добиться максимально тонкого слоя масла;

по возможности замените жарку на запекание или гриль.

Готовить на антипригарных сковородках

По словам диетолога Джейми Джонсона, тефлоновые сковородки при нагревании могут выделять вредные химические вещества. Опасны они, если вы поцарапали посуду, но продолжаете ее использовать.

Врачи связывают влияние веществ, выделяемых от антипригарной посуды, с повышенным риском гормональных сбоев, рака и сердечно-сосудистых болезней. Лучше использовать кастрюли и сковородки из чугуна, нержавеющей стали или с керамическим покрытием.

Экономить на продуктах

Конечно, еда в магазинах с каждым годом дорожает все сильнее. Разумная экономия — это хорошо, однако не стоит впадать в крайности и покупать самую дешевую провизию, не обращая внимания на состав.

Низкокачественное масло, фальсификаты сыра и молока, сосиски, в составе которых почти нет мяса, — подобную еду лучше обходить стороной.

Слишком долго готовить овощи

Разнообразные овощи в рационе — одно из правил здорового питания. Однако если жарить или тушить их слишком долго, то продукты успеют потерять большую часть витаминов и минералов.

Попробуйте ориентироваться на цвет пищи. Если овощи начали темнеть, значит, они близки к перевариванию, пишет издание ETNT.

Добавлять слишком много соли

Пересолить пищу довольно просто. Переизбыток натрия может повысить давление и больно ударить по сосудам.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют есть не больше 5 граммов соли в день. Проблема в том, что мы и так получаем много «скрытой» соли из готовых продуктов.

Вот эти уловки помогут меньше солить домашние блюда: