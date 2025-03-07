Весенний ужин 8 марта: рецепты блюд для праздничного стола

Приближается 8 марта, и это отличный повод порадовать свою любимую женщину изысканным ужином и бокалом хорошего вина. Вот несколько рецептов блюд, которые хорошо подойдут для празднования.

Запеченная курица с овощами и сыром

Ингредиенты:

1 курица (около 1,5 кг)

2 моркови

3 картофелины

4 стебля сельдерея

1 луковица

60 г сыра

50 мл оливкового масла

Соль, перец, травы по вкусу

Приготовление:

Нарежьте курицу на порционные куски и приправьте солью, перцем и травами. Нарежьте овощи: морковь – кружочками, картофель – дольками, сельдерей – кусочками, лук – полукольцами. Смажьте форму для запекания оливковым маслом, выложите овощи и курицу. Посыпьте сыром и запекайте при 180C около 50 минут.

Салат свежих овощей с соусом из авокадо

Ингредиенты:

2 помидора

2 огурца

Половинка авокадо

1 красный лук

2 столовые ложки оливкового масла

Сок лимона

Соль и перец

Зелень для украшения

Приготовление:

Помидоры, лук, огурцы и авокадо нарежьте. Смешайте для соуса оливковое масло, сок лимона, соль и перец. Все перемешайте и украсьте зеленью.

Десерт тарт татен с грушами и карамелью

Ингредиенты для теста:

200 г муки

100 г сливочного масла

Щепотка соли

70 мл воды

Ингредиенты для начинки:

4 груши

150 г сахара

80 г сливочного масла

Приготовление теста:

В муку добавьте соль, затем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Руками перетрите масло с мукой до крошки.

Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление начинки:

Очистите груши, нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. Выложите груши в сковороду и обжарьте до золотистости.

Подготовка и выпечка тарта

Раскатайте тесто в тонкий пласт, выложите его в форму для выпечки, формируя бортики. Выложите на тесто начинку из груш и карамели, выпекайте в предварительно разогретой до 180 C духовке около 30-40 минут. Десерт подается как горячим, так и холодным с украшением из шарика мороженого или взбитых сливок.

Эти рецепты помогут вам приготовить вкусный и изысканный ужин на 8 марта, который станет отличным подарком для вашей любимой женщины. Не забудьте дополнить ужин бокалом хорошего вина и ваш праздничный стол будет идеальным!