Весенний ужин 8 марта: рецепты блюд для праздничного стола

Приближается 8 марта, и это отличный повод порадовать свою любимую женщину изысканным ужином и бокалом хорошего вина. Вот несколько рецептов блюд, которые хорошо подойдут для празднования.
Запеченная курица с овощами и сыром
Ингредиенты:
1 курица (около 1,5 кг)
2 моркови
3 картофелины
4 стебля сельдерея
1 луковица
60 г сыра
50 мл оливкового масла
Соль, перец, травы по вкусу
Приготовление:
Нарежьте курицу на порционные куски и приправьте солью, перцем и травами. Нарежьте овощи: морковь – кружочками, картофель – дольками, сельдерей – кусочками, лук – полукольцами. Смажьте форму для запекания оливковым маслом, выложите овощи и курицу. Посыпьте сыром и запекайте при 180C около 50 минут.
Салат свежих овощей с соусом из авокадо
Ингредиенты:
2 помидора
2 огурца
Половинка авокадо
1 красный лук
2 столовые ложки оливкового масла
Сок лимона
Соль и перец
Зелень для украшения
Приготовление:
Помидоры, лук, огурцы и авокадо нарежьте. Смешайте для соуса оливковое масло, сок лимона, соль и перец. Все перемешайте и украсьте зеленью.
Десерт тарт татен с грушами и карамелью
Ингредиенты для теста:
200 г муки
100 г сливочного масла
Щепотка соли
70 мл воды
Ингредиенты для начинки:
4 груши
150 г сахара
80 г сливочного масла
Приготовление теста:
В муку добавьте соль, затем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Руками перетрите масло с мукой до крошки.
Постепенно добавляйте воду, замешивая тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Приготовление начинки:
Очистите груши, нарежьте тонкими дольками. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения. Выложите груши в сковороду и обжарьте до золотистости.
Подготовка и выпечка тарта
Раскатайте тесто в тонкий пласт, выложите его в форму для выпечки, формируя бортики. Выложите на тесто начинку из груш и карамели, выпекайте в предварительно разогретой до 180 C духовке около 30-40 минут. Десерт подается как горячим, так и холодным с украшением из шарика мороженого или взбитых сливок.
Эти рецепты помогут вам приготовить вкусный и изысканный ужин на 8 марта, который станет отличным подарком для вашей любимой женщины. Не забудьте дополнить ужин бокалом хорошего вина и ваш праздничный стол будет идеальным!
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