Ошеломительные результаты исследования американских ученых: экстремальная жара ускоряет биологическое старение человека

Американские учёные обнаружили, что проживание в жарком климате ускоряет биологическое старение у людей старше 56 лет. Это показали анализы ДНК.

Население регионов с частыми экстремальными температурами стареет быстрее, чем люди, живущие в более прохладном климате, сообщает SciTechDaily. Исследование проводили ученые Школы геронтологии Университета штата Калифорния. Результаты показали, что экстремальные условия жары способны ускорять биологическое старение у пожилых людей на 14 месяцев.

В исследовании анализировались данные более 3600 участников, изучались изменения эпигенетических маркеров по образцам крови. Как оказалось, высокие температуры, как, например, в столице штата Аризона Фениксе, могут вызывать изменения на клеточном уровне, которые сказываются на скорости старения организма. Исследователи отмечают:

"Даже после контроля над несколькими факторами мы обнаружили эту связь. Просто потому, что вы живете в регионе с большим количеством жарких дней, вы стареете биологически быстрее".

Биологическое старение, измеряемое через молекулярные и клеточные функции организма, а не по хронологическому возрасту, можно оценить с помощью эпигенетических часов. Этот инструмент анализирует модели метилирования ДНК, позволяющую изучать изменения на молекулярном уровне. Новое исследование использовало данные о температуре, полученные от Национальной метеорологической службы, и изучало влияние экстремальной жары на биологический возраст.

Учёные анализировали метильные группы ДНК. Это эпигенетические маркеры — они возникают в ДНК под воздействием внешних факторов. Появление метильной группы в ДНК ослабляет или выключает конкретный ген.

Исследователи выяснили, что у людей, которые проводили более 33 дней в год при температуре выше 32 °C, был более высокий уровень метильных групп в ДНК.

Результаты показали, что высокие температуры могут ускорить процесс старения, при этом некоторые изменения скапливаются как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Особенно уязвимы пожилые люди, из-за пониженной способности регулировать температуру тела. Влажность вместе с повышенной температурой существенно повышает риски для здоровья.