Деменция: симптомы, стадии и виды

Деменция – это общий термин, который описывает снижение когнитивных функций, таких как память, мышление, коммуникация и способность выполнять ежедневные задачи. Это состояние не является нормальной частью старения, хотя риск деменции с возрастом возрастает.
Основной причиной деменции являются дегенеративные заболевания мозга, включая болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви и лобно-височную деменцию, рассказало издание MedicalNewsToday.
Симптомы деменции
Симптомы деменции могут варьироваться в зависимости от типа и стадии.
К основным проявлениям относятся:
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Проблемы с памятью (особенно с кратковременной);
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Неоднократное повторение одних и тех же вопросов;
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Трудности с подбором слов и пониманием речи;
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Чувство растерянности, особенно в незнакомой ситуации;
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Проблемы с подсчетом денег, цифрами и планированием;
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Изменения личности, перепады настроения, замкнутость;
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Нарушение сна;
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Навязчивые мысли или действия.
Симптомы с течением времени прогрессируют и человек может сам их не замечать. Часто первыми признаками беспокойства становятся наблюдения родных и близких.
Стадии деменции
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разделяет деменцию на три основные стадии:
Ранняя стадия
На этом этапе симптомы могут быть малозаметными.
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Человек может:
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Чаще забывать вещи;
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Терять чувство времени;
Чувствовать себя растерянно в знакомых местах.
Средняя стадия
Симптомы становятся более выраженными:
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Забывание имен и событий;
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Трудность в общении;
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Дезориентация даже дома;
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Поведенческие изменения, такие как повторение одних и тех же вопросов;
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Потребность в помощи при выполнении повседневных дел.
Поздняя стадия
Человек нуждается в постоянном уходе, поскольку:
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Не узнает близких;
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Утрачивает ориентацию в пространстве и времени;
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Может испытывать трудности с передвижением;
Возникают изменения поведения, включая агрессию.
Виды деменции
Болезнь Альцгеймера. Это наиболее распространенная форма деменции (70–80% случаев). Возникает из-за накопления в мозге патологических белков, нарушающих связи между нейронами.
Сосудистая деменция. Развивается вследствие нарушения кровообращения в мозге (например после инсультов). Симптомы включают проблемы с памятью, вещанием и планированием действий.
Деменция с тельцами Леви. Характеризуется колебаниями сознания, галлюцинациями и двигательными расстройствами, похожими на болезнь Паркинсона.
Лобно-височная деменция. Поражает переднюю и боковые части мозга, что приводит к изменениям поведения, потере способности к самоконтролю и трудностям в общении.
Смешанная деменция. Сочетает признаки нескольких видов деменции, например болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.
Диагностика деменции
Врачи используют разные методы диагностики:
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Когнитивные тесты (оценка памяти, внимания, ориентации в пространстве);
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Анализы крови для исключения других причин деменции;
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) для выявления изменений в структуре мозга;
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Оценка истории болезни и наблюдение за поведением пациента.
Лечение деменции
К сожалению, большинство форм деменции неизлечимы. Однако есть методы, которые помогают замедлить прогрессирование болезни и облегчить симптомы:
Медикаментозное лечение: ингибиторы холинэстеразы и мемантин могут улучшить когнитивные функции;
Когнитивная терапия: упражнения для памяти и внимания, развязывание головоломок;
Физическая активность: регулярные физические перегрузки замедляют прогрессирование заболевания;
Психологическая поддержка: консультации со специалистами, социальное взаимодействие.
Профилактика деменции
Деменция не всегда неизбежна и некоторые факторы могут снизить риск ее развития:
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Регулярная физическая активность;
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Соблюдение здорового питания (средиземноморская диета);
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Контроль уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина;
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Отказ от курения и ограничение алкоголя;
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Постоянная умственная нагрузка (чтение, обучение, социальная активность).
Деменция – это серьезное расстройство, которое требует ранней диагностики и комплексного подхода к лечению. Благодаря правильному уходу и профилактике можно значительно улучшить качество жизни людей с этим заболеванием и близких.
Источник: tsn
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