4 совета родителям, как ограничить использование смартфонов детьми

В последнее время все актуальнее становится вопрос о том, когда, и стоит ли вообще, давать ребенку смартфон. Родители ссылаются на доказательства того, что социальные сети могут увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, как на причину запретить детям пользоваться смартфонами.

Джонатан Хэйдт автор книги «Беспокойное поколение», является одним из основателей движения за свободное от смартфонов детство. Он дал четыре совета для родителей, которые борются с этой проблемой.

Хэйдт утверждает, что решение проблемы использования смартфонов детьми требует от родителей совместной работы. По его словам, причина, по которой эта проблема стала такой глобальной и по которой многие родители чувствуют себя бессильными, заключается в том, что, когда они действуют в одиночку и пытаются сказать: «Нет, у тебя не будет смартфона», ребенок отвечает, что он единственный, у кого его нет.

«Когда мы сталкиваемся с этим как индивидуумы, мы оказываемся в ловушке, и ситуация становится все хуже и хуже, а поскольку мы застряли в проблеме коллективных действий, единственный выход — это коллективные действия», — говорит эксперт.

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда движение за освобождение детей от смартфонов набирает обороты. Организации появляются по всему миру. По словам Хэйдта, есть так называемые «четыре простые нормы», которые могут помочь родителям не давать смартфоны своим детям и подросткам.

1. Никаких смартфонов до 14 лет

«Пусть у них будет раскладной телефон, но помните, что смартфон — это не совсем телефон. Они могут звонить по нему, но это многоцелевое устройство, с помощью которого мир может добраться до ваших детей», — говорит Хэйдт.

Дети, получившие свой первый смартфон в более старшем возрасте, меньше страдают от психических расстройств, показало глобальное исследование почти 28 тыс. подростков в возрасте от 18 до 24 лет, проведенное американской некоммерческой организацией Sapien Labs в 2023 году.

Согласно результатам, 74% респондентов женского пола, получивших первый телефон в возрасте шести лет, заявили, что испытывают душевные страдания или трудности. Этот показатель снизился до 52% среди тех, кто получил свой первый смартфон в 15 лет. Среди мужчин эти чувства снизились с 42% для тех, кто получил свой первый смартфон в шесть лет, до 36% для тех, кто получил свой первый смартфон в 18 лет.

2. Никаких социальных сетей до 16 лет

Вторая рекомендация — родителям следует подождать до 16 лет, прежде чем разрешать своим детям заводить аккаунты в социальных сетях. Хэйдт ссылается на растущее количество исследований, показывающих, как негативно они влияют на уверенность молодых людей.

Компании, работающие в социальных сетях, пытаются решить некоторые из проблем, вызывающих обеспокоенность родителей и законодателей. Например, запуск компанией Google в 2015 году YouTube Kids как отдельного приложения с удобным для детей контентом и контролем. Эксперт считает, что правительство и компании социальных сетей могут пойти дальше, внедрив проверку возраста. Австралия — одна из немногих стран, которая ввела запрет на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет.

3. Школы без телефонов

По словам Хэйдта, третья норма — это школы, свободные от телефонов. В большинстве школ Англии действует запрет или ограничение на использование телефонов в школе, но в прошлом году было принято решение превратить эти рекомендации в закон. Чжэнчжоу стал первым городом в Китае, принявшим закон об ограничении использования телефонов учениками начальных и средних школ. Причины запрета телефонов в школах — повышение внимания на уроках и развитие личного общения.

4. Больше свободных игр

Четвертое предложенное правило — замена «цифрового» детства реальными занятиями. Эксперт утверждает, что необходимо гораздо больше свободных игр и независимости в реальном мире, родители должны вернуть детям захватывающее детство.

Когда речь заходит о коллективных действиях, Зак Рауш, ученый-исследователь из Нью-Йоркского университета и ведущий исследователь «Беспокойного поколения», заявляет, что крайне важно объединиться с родителями одноклассников ребенка.

Он рекомендует поговорить с ними, и всем вместе решите отложить покупку смартфонов до старшей школы. По его словам, тогда будет намного проще, потому что родитель сможет сказать ребенку, что его одноклассник тоже не получит свой смартфон до 14 лет.

Рауш также призвал к восстановлению игрового детства, когда дети имеют возможность играть на открытом воздухе, быть независимыми и рисковать, что «действительно важно для развития человека».

Соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс не уверен, что стал бы миллиардером, если бы рос как современные дети, отвлекаясь на смартфоны и социальные сети. По его словам, именно время, которое он провел в детстве, бродя с друзьями, исследуя внешний мир, читая и глубоко размышляя в своей комнате часами, помогло ему основать компанию, которая оценивается в $3,26 трлн.