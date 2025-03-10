Болезни сердца: симптомы, которые важно заметить

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из главных причин смерти во всём мире. Известно, что проблемы с сердцем начинаются с боли в груди, но на самом деле тревожные сигналы могут быть неочевидными. Некоторые из них легко спутать с усталостью, стрессом или безобидными изменениями в организме. Разберемся, на какие симптомы обращать внимание, чтобы начать лечение вовремя.

Основные виды

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — сужение артерий из-за холестериновых бляшек. Может привести к кислородному голоданию сердечной мышцы и инфаркту миокарда.

Сердечная недостаточность — состояние, когда сердце не перекачивает кровь так эффективно, как должно. Из-за этого появляются одышка, отёки и усталость.

Аритмии — нарушения сердечного ритма: редкие или, наоборот, слишком частые сердечные удары.

Болезни сердца чаще всего развиваются постепенно, и на первых порах симптомы могут быть слабо выраженными. Но чем раньше их заметить, тем выше шанс предотвратить серьёзные последствия.

Постоянная усталость

Она может быть признаком насыщенной жизни или нехватки сна. Но если нет сил без видимой причины или чувство истощения не проходит даже после отдыха, это тревожный сигнал.

При сердечной недостаточности органу трудно перекачивать кровь. Организм перенаправляет её от менее важных органов (мышцы конечностей) к сердцу и мозгу. Поэтому человек чувствует себя обессиленным даже после небольших нагрузок.

Например, вы всегда без проблем поднимались на свой этаж без лифта, но вдруг даже после нескольких ступеней появляются одышка и слабость.

Одышка

Когда сердце не справляется с нагрузкой, кровь застаивается в лёгочных венах — сосудах, по которым она возвращается из лёгких в сердце. Из-за этого давление в них растёт и жидкая часть крови просачивается в альвеолы — крошечные пузырьки, где происходит газообмен. В результате лёгкие хуже наполняются воздухом, становится трудно дышать.

Не игнорируйте одышку, если:

в положении лёжа дышать тяжело, но сидя становится легче;

даже неспешная прогулка вызывает ощущение нехватки воздуха.

Головокружение

Кратковременное головокружение бывает у многих, например если резко встать. Но частые эпизоды без видимой причины могут указывать на нарушения кровообращения.

Возможные причины:

Проблемы с сердечными клапанами — нарушается нормальный ток крови.

Слабый сердечный выброс — сердце не перекачивает достаточно крови, и мозг получает меньше кислорода.

Аритмии — нерегулярное сердцебиение нарушает кровоснабжение, из-за этого снижается артериальное давление и уменьшается приток крови к мозгу.

Отёки ног и ступней

Ноги отекают по разным причинам: от долгого сидения в одном положении до варикоза. Но иногда они связаны с работой сердца.

Когда сердечная мышца не справляется с нагрузкой, в тканях задерживается жидкость. Это приводит к отёкам на лодыжках, ступнях, а в некоторых случаях и в области живота. Если они становятся регулярными, усиливаются к вечеру или сопровождаются одышкой, нужно проконсультироваться с врачом.

Боль в ногах при ходьбе

Судороги в икрах или бёдрах, которые появляются во время движения, но проходят в покое, могут быть признаком заболевания периферических артерий (ЗПА). При этом состоянии в артериях ног накапливаются холестериновые бляшки, кровь хуже поступает к мышцам и они получают меньше кислорода. Заболевание периферических артерий повышает риск сердечно-сосудистых болезней.

Изменение цвета кожи и ногтей

Нарушенное кровообращение можно заметить по внешним признакам:

синюшным пятнам на пальцах ног (иногда они похожи на сеточку);

бледности кожи из-за недостатка кислорода в тканях;

коричневым или красным пятнам на ладонях и ступнях.

Из-за некоторых болезней сердца меняются цвет и форма ногтей. Например, при сердечной инфекции ногти загибаются вниз, а кончики пальцев утолщаются — это «когтистые пальцы».

Частые мигрени

Исследования показывают, что регулярные мигрени с аурой могут быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

Аура — это состояние, когда перед головной болью появляются вспышки света, зигзагообразные линии или временно нарушается зрение. Если такие симптомы стали возникать чаще, особенно в зрелом возрасте, стоит обсудить это с врачом.

Симптомы, похожие на паническую атаку

Беспокойство, потливость, тошнота и чувство страха могут быть симптомами не только панической атаки, но и сердечного приступа. Если к этим ощущениям добавляется боль, сдавленность в груди и одышка, нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Главное Сердечно-сосудистые болезни часто развиваются незаметно. Их ранние симптомы легко принять за усталость, стресс или возрастные изменения. Но если у вас есть хотя бы один из этих симптомов и он не проходит, лучше записаться к кардиологу.

Некоторые состояния требуют срочной помощи, особенно если появились сильная одышка, боль в груди, выраженные отёки или резкая слабость.

Источник: doctor