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Исследование: 4 причины, почему женщины становятся счастливее с возрастом 0

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Дата публикации: 10.03.2025
gua.gr
Исследование: 4 причины, почему женщины становятся счастливее с возрастом
ФОТО: dreamstime

За последние годы были проведены значительные исследования гормонов и настроения женщин старше 50 лет, что позволило ученым глубже понять, какие факторы способствуют их благополучию и счастью.

Нейропсихиатр Луанн Бризентайн предлагает четыре причины, почему женщины становятся счастливее с возрастом.

По словам испанского эксперта, возраст старше 50 — это ключ к мудрости, подлинности и ранее неведомому счастью: женский мозг претерпевает позитивные изменения, благодаря менопаузе.

Как объясняет нейропсихиатр, снижение уровня эстрогена влияет на то, как мозг справляется с гневом и разочарованием, а также на женскую импульсивность. В то время, как молодой женский мозг склонен к самозащите и часто предпочитает молчать, после менопаузы «новые гормональные воздействия вызывают у женщин желание высказаться».

Когда мы осознаем, что многозадачность и стресс идут рука об руку, мы предпочитаем делать что-то одно за раз. «Это не означает, что мы отстаем, это означает, что мы становимся более целеустремленными, более дотошными, более способными сосредоточиться, — говорит Бризентайн. - Это означает, что, видя свою цель, вы можете работать более эффективно, чем когда-либо, и без колебаний скажете тому, кто вас отвлекает, чтобы он пришел позже». Женщины становятся более искренними и меньше беспокоятся о том, чтобы доставить удовольствие другим.

Стадия поиска внешнего подтверждения, которая доставляла нам столько страданий в юности, закончилась, говорит нейропсихиатр. Единственные, кто может подтвердить нас, это мы сами. «Мы ведем себя по-разному, и другие реагируют на нас по-разному», — объясняет эксперт. Кроме того, «женский мозг больше не подвергается стрессу из-за гормональных изменений и имеет больше свободы для стабилизации своих нейронных цепей, что позволяет ему легче, чем когда-либо прежде получить доступ к ощущению стабильности», — добавляет Бризентайн.

«Если мы научимся отключаться от всего, что нарушает мир – самобичевания, критики, – откроется целый новый мир возможностей, — говорит Бризентайн. - Нейронные сети в мозгу могут создавать новые пути, например, способность слушать себя и других, быть сострадательными. Все это активирует радость, о которой вы даже не подозревали, и это позитивное настроение создает основу для крепкого здоровья мозга».

#счастье
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