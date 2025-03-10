Как еда влияет на настроение человека

Пресыщение некоторыми продуктами питания, например, сладкими, солеными или острыми, может сделать человека несдержанным в эмоциях, а также вызвать у него апатию. эмоциями человека также управляют спиртные напитки.

Эксперт: Маргарита Королева, диетолог

Пресыщение в питании меняет характер человека: формирует агрессию, депрессивное состояние. Отказавшись от некоторых продуктов, человек учится управлять собственными эмоциями и привычками, — подчеркнула Королева.

Великий пост, по мнению диетолога, позволяет людям избавиться от гнева и стать более терпимыми. В этот период врач посоветовала выбирать здоровую пищу, которая будет поддерживать работоспособность.

Также диетолог отметила, что в Великий пост важно компенсировать недостаток белка растительными источниками. Для этого она посоветовала употреблять орехи, семечки, бобовые, грибы, крупы и соевые продукты.

Источник: woman