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Как понять, что ребёнок находится в стрессе 0

Люблю!
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Как понять, что ребёнок находится в стрессе

В современном мире стресс — это не только проблема взрослых. Наши дети тоже могут испытывать это состояние, и иногда они не в состоянии выразить свои чувства словами. Какие признаки могут указывать на то, что ваш ребенок испытывает стресс, и как вы можете ему помочь, рассказала детский психолог.

Эксперт: Ирина Прокофьева, детский психолог и автор множества книг

1.Изменения в поведении.

Если ваш ребенок вдруг становится замкнутым, агрессивным или, наоборот, чрезмерно веселым — это может быть сигналом стресса. Представьте, что ваш всегда спокойный сын начинает ссориться с друзьями без видимой причины. Это повод задуматься о причинах таких изменений.

«Дети часто пытаются привлечь внимание к своим переживаниям через поведение».

2. Проблемы со сном.

Бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость могут быть следствием внутреннего напряжения. Если ваш ребенок долго не может уснуть или часто просыпается ночью, это может быть признаком того, что его что-то беспокоит.

«Здоровый сон — индикатор общего состояния», — поясняет эксперт.

3. Потеря аппетита или переедание.

Изменения в пищевых привычках — еще один важный индикатор. Если ребенок вдруг отказывается от еды или начинает есть больше обычного, стоит обратить на это внимание.

4. Трудности в учебе.

Стресс может влиять на концентрацию и способность усваивать информацию. Если у ребенка начинают ухудшаться оценки, это может быть не только из-за сложных заданий, но и из-за внутреннего напряжения.

«Учеба становится вторичной, если ребенка что-то тревожит, и важно дать ему время разобраться».

5. Частые жалобы на здоровье.

Головные боли, боли в животе и другие необъяснимые симптомы могут быть физическим проявлением стресса. Если врач не находит причины, возможно, проблема в эмоциях.

6. Избегание общения.

Если ваш ребенок перестал интересоваться встречами с друзьями или семейными мероприятиями, это может указывать на то, что он переживает трудный период.

«Будет полезно мягко выяснить причины, предложив ребенку совместную прогулку или игру», — советует Ирина Прокофьева.

7. Перепады настроения.

Если вы замечаете, что настроение вашего ребенка меняется без видимых причин, это может быть сигналом стресса.

Теперь, когда мы обсудили признаки, давайте поговорим о том, как помочь вашему ребенку.

Исключите проблемы со здоровьем. В первую очередь нужно убедиться, что боли, бессонница или потеря аппетита не связаны с внезапно проявившимся заболеванием. Пройдите осмотр у врача и сдайте необходимые анализы.

«Только после этого можно говорить о помощи психологического характера», — подчеркнула психолог.

Смена обстановки. Вы по себе знаете, как хорошо это работает, не так ли? Если нет возможности уехать в отпуск прямо сейчас – устройте небольшую поездку на выходные, сходите в новое место, а можно даже сделать перестановку в детской комнате и немного изменить интерьер — это тоже работает.

Выпустить пар. Дать выход негативным эмоциям очень важно. Что здесь подходит: громко покричать, побить посуду, поколотить подушку или боксерскую грушу, пострелять, а также любые очень яркие активности для тела. Это могут быть интенсивные прыжки на батуте, лазертаг (бегаем, кричим, стреляем), активная игра в снежки и так далее.

Распорядок дня. Стабильность и предсказуемость могут помочь снизить уровень стресса. Убедитесь, что у ребенка есть четкий распорядок дня, включающий время для отдыха и развлечений.

Физическая активность. Регулярные занятия спортом или просто активные игры на свежем воздухе могут значительно снизить уровень стресса.

Творчество. Вовлекайте ребенка в творческие занятия, такие как рисование, музыка или лепка. Это может быть отличным способом выразить эмоции и снизить напряжение.

«Забота и внимание к эмоциональному состоянию ребенка — это ключ, который открывает двери к здоровому и счастливому детству».

Помогите своему ребенку справиться со стрессом, и вы увидите, как он вновь обретет прежнюю жизнерадостность и уверенность.

Источник: woman

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