Как справиться с соблазном в Великий пост

Соблюдать пост бывает сложно, особенно если вокруг много соблазнов. Однако с правильным подходом это может стать не только духовной практикой, но и временем для укрепления силы воли. Вот несколько советов, которые помогут справляться с искушениями.

Планируйте меню заранее.

Составьте список постных блюд и закупите необходимые продукты. Это поможет избежать ситуаций, когда вы не знаете, что приготовить, и тянетесь к запрещенным продуктам. Попробуйте новые рецепты: постная кухня бывает очень разнообразной и вкусной.

Найдите поддержку среди близких или единомышленников.

Если семья или друзья соблюдают пост, делитесь опытом и рецептами. Вместе соблюдать пост легче, чем в одиночку.

Не забывайте про духовную составляющую поста.

Молитва или медитация помогут укрепить вашу решимость и сосредоточиться на главном.

Также важно избегать ситуаций, которые провоцируют соблазны.

Например, если вы знаете, что в столовой или кафе сложно выбрать постное блюдо, готовьте еду дома и берите с собой.

Источник: woman