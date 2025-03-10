Постные чебуреки без мяса: необычный рецепт

Многие любят чебуреки с куриным или мясным фаршем, но есть и другие вкусные варианты начинок. Например, можно попробовать чебуреки с сыром, зеленью и яйцами.
Ингредиенты
Для теста:
просеянная мука — 250 г;
кипяток — 150 мл;
растительное масло — 25 г;
соль — 1/2 чайной ложки.
Для начинки:
вареные яйца (вкрутую) — 4-5 штук;
твердый сыр — 100–150 г;
зеленый лук — пучок;
соль, молотый чёрный перец, специи — по вкусу.
Приготовление
В миске смешивают кипяток, растительное масло и соль.
Постепенно добавляют муку и замешивают тесто.
Тесто оставляют настаиваться на 20–40 минут. В это время мелко нарезают лук, натирают сыр и крошат вареные яйца.
Тесто делят на 13–15 кусков, каждый раскатывают максимально тонко. Затем выкладывают начинку и формируют чебуреки.
Обжаривают чебуреки в масле до румяной корочки.
Источник: woman
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