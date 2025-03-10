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Постные чебуреки без мяса: необычный рецепт 0

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Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Постные чебуреки без мяса: необычный рецепт

Многие любят чебуреки с куриным или мясным фаршем, но есть и другие вкусные варианты начинок. Например, можно попробовать чебуреки с сыром, зеленью и яйцами.

Ингредиенты

Для теста:

просеянная мука — 250 г;

кипяток — 150 мл;

растительное масло — 25 г;

соль — 1/2 чайной ложки.

Для начинки:

вареные яйца (вкрутую) — 4-5 штук;

твердый сыр — 100–150 г;

зеленый лук — пучок;

соль, молотый чёрный перец, специи — по вкусу.

Приготовление

В миске смешивают кипяток, растительное масло и соль.

Постепенно добавляют муку и замешивают тесто.

Тесто оставляют настаиваться на 20–40 минут. В это время мелко нарезают лук, натирают сыр и крошат вареные яйца.

Тесто делят на 13–15 кусков, каждый раскатывают максимально тонко. Затем выкладывают начинку и формируют чебуреки.

Обжаривают чебуреки в масле до румяной корочки.

Источник: woman

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