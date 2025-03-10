Просто, вкусно и полезно: изумительно вкусные оладьи из брокколи с пармезаном

Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном.
Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!
Восхитительные оладьи из брокколи с пармезаном
Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном. Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!
Ингредиенты:
3 чашки мелко нарезанной брокколи
1 большое яйца
½ чашки муки (65 г)
1/3 чашки тертого пармезана (30 г)
1 маленький рубленый зубчик чеснока
½ столовой ложки соли
Щепотка красного или черного перца
Оливковое или растительное масло
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