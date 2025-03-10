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Просто, вкусно и полезно: изумительно вкусные оладьи из брокколи с пармезаном 0

Люблю!
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Просто, вкусно и полезно: изумительно вкусные оладьи из брокколи с пармезаном

Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном.

Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!

Восхитительные оладьи из брокколи с пармезаном

Овощные оладьи с брокколи и пармезаном отличное самостоятельное блюдо в любое время года! Их можно подавать с соусами, со сметаной, и даже, как гарнир! Они они очень вкусные в любом виде – в горячем и в холодном. Отлично подойдет в качестве легкого ужина для тех, кто следит за своей фигурой, или для тех, кто любит есть просто, вкусно и полезно. Этот рецепт никого не оставляет равнодушными!

Ингредиенты:

3 чашки мелко нарезанной брокколи

1 большое яйца

½ чашки муки (65 г)

1/3 чашки тертого пармезана (30 г)

1 маленький рубленый зубчик чеснока

½ столовой ложки соли

Щепотка красного или черного перца

Оливковое или растительное масло

#кулинарные рецепты
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