Ученые из Института Лайнуса Полинга назвали две вещи, которые замедляют старение и продляют жизнь

Многие думают, что молодость можно купить, нужны только дорогостоящие процедуры, БАДы и суперфуды. Однако секрет долголетия оказался гораздо проще.

Старение — процесс естественный и неизбежный, когда функции тканей и клеток ухудшаются, из-за чего развиваются возрастные болезни. Рак, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, расстройства опорно-двигательного аппарата и иммунной системы — с возрастом риск этих патологий резко возрастает.

И хотя благодаря достижениям медицины продолжительность жизни заметно увеличилась, старость люди встречают зачастую уже глубоко больными.

Поэтому сейчас все больше исследований сосредоточено на том, как продлить здоровую жизнь человека, свободную от старческих болезней. Ученые из Института Лайнуса Полинга (США) провели обзор исследований и пришли к выводу, что для долгой молодости достаточно двух простых вещей. Человек должен получать достаточное количество растительной пищи и пробиотиков, которые влияют на кишечную микробиоту.

«Есть два изменяемых фактора, которые могут влиять на продолжительность жизни, способствовать здоровому старению и предотвращать развитие возрастных заболеваний, — это диета и микробиота кишечника», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Advances in Nutrition.

По словам ученых, полезные бактерии в кишечнике могут напрямую влиять на здоровье, производя биоактивные метаболиты из фитохимических веществ в пище, таких как уролитин А, эквол, гесперетин и сульфорафан. За пределами желудочно-кишечного тракта микробные метаболиты попадают в системный кровоток и действуют как сигнальные молекулы, влияя на иммунную, метаболическую и неврологическую функцию организма.

Чтобы бактерии создавали в кишечнике метаболиты, ученые советуют употреблять:

крестоцветные овощи (капуста, брокколи, салат, брюссельская капуста и др.);

ягоды;

орехи;

фрукты, в том числе цитрусовые;

цельные зерна;

бобовые.

Однако способность перерабатывать растительную пищу в метаболиты зависит от конкретных бактерий в кишечнике. А значит, в рационе помимо овощей и фруктов обязательно должны присутствовать пробиотики: кисломолочные и ферментированные продукты.

Когда организм стареет, он все хуже усваивает питательные вещества, развивается хроническое воспаление, клетки стареют, истощаются, появляется дисбактериоз, который играет важную роль в старческих болезнях.

«Здоровые долгожители имеют микробиоту кишечника, которая больше соответствует микрофлоре молодых людей, у которых отсутствует дисбактериоз и которые производят метаболиты, способствующие укреплению здоровья», — говорят ученые.

Поэтому диета, богатая растительной пищей и пробиотиками, — это одна из самых многообещающих и практичных стратегий вмешательства в процесс старения, считают эксперты.

«Здоровая диета связана с уменьшением и снижением возрастных заболеваний, таких как рак, нейродегенеративные, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, она замедляет процессы старения и содействует здоровой микробиоте кишечника», — говорится в исследовании.

Какие продукты отнимают молодость

Однако есть продукты, которые разрушают кишечную микрофлору, вызывают дисбактериоз, а значит, ускоряют старение. Авторы исследования советуют сократить потребление сахара и вредных жиров. Как показывают наблюдения, такие продукты практически отсутствуют в рационе долгожителей.