Восхитительный мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Форму для выпечки смазать малом. Тесто раскатать и выложить в форму, сделав бортики вровень с краем формы.

Мандариновый конфитюр выложить в сковороду, добавить сливочное масло, нагревать на медленном огне, помешивая, чтобы масло полностью растопилось. Добавить сок и цедру лимона, размешать и прогреть, не доводя до кипения.