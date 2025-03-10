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Восхитительный мандариновый тарт — быстро и очень вкусно! 0

Люблю!
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Восхитительный мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Их мандаринового конфитюра очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.

Тарт с мандариновым конфитюром

  • готовое песочное тесто

  • форма для выпечки диаметром 20 см

  • сливочное масло для смазывания формы

Начинка:

  • 300 мл банка мандаринового конфитюра с цедрой (можно заменить апельсиновым конфитюром с кусочками цедры)

  • 50 г сливочного масла

  • 1 лимон - сок и мелко натертая цедра

  • 2 яйца

Как готовить:

  1. Духовку разогреть до 200 градусов.

  2. Форму для выпечки смазать малом. Тесто раскатать и выложить в форму, сделав бортики вровень с краем формы.

  3. Мандариновый конфитюр выложить в сковороду, добавить сливочное масло, нагревать на медленном огне, помешивая, чтобы масло полностью растопилось. Добавить сок и цедру лимона, размешать и прогреть, не доводя до кипения.

  4. Отдельно слегка взбить яйца, добавить к ним горячий конфитюр и тщательно перемешать. Смесь должна загустеть.

  5. Вылить получившуюся смесь на тесто, разровнять, поставить в разогретую духовку, выпекать 20-25 минут.

  6. Разрезать тарт удобнее полностью остывшим.

# кулинарные рецепты
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