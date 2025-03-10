Восхитительный мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Их мандаринового конфитюра очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.
Тарт с мандариновым конфитюром
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готовое песочное тесто
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форма для выпечки диаметром 20 см
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сливочное масло для смазывания формы
Начинка:
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300 мл банка мандаринового конфитюра с цедрой (можно заменить апельсиновым конфитюром с кусочками цедры)
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50 г сливочного масла
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1 лимон - сок и мелко натертая цедра
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2 яйца
Как готовить:
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Духовку разогреть до 200 градусов.
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Форму для выпечки смазать малом. Тесто раскатать и выложить в форму, сделав бортики вровень с краем формы.
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Мандариновый конфитюр выложить в сковороду, добавить сливочное масло, нагревать на медленном огне, помешивая, чтобы масло полностью растопилось. Добавить сок и цедру лимона, размешать и прогреть, не доводя до кипения.
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Отдельно слегка взбить яйца, добавить к ним горячий конфитюр и тщательно перемешать. Смесь должна загустеть.
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Вылить получившуюся смесь на тесто, разровнять, поставить в разогретую духовку, выпекать 20-25 минут.
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Разрезать тарт удобнее полностью остывшим.
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