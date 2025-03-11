Международное агентство по изучению рака назвало самые распространенные виды рака

Международное агентство по изучению рака опубликовало информацию о самых частых онкопатологиях, которые выявляют как у жителей мира обоих полов, так и отдельно у женщин и мужчин.

Рак остается одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. 20 миллионов человек получили диагноз «онкология» в 2022 году. Почти 10 миллионов человек погибли от рака. Рак — диагноз, который ставят каждому пятому человеку в мире, а умирают от него каждый девятый мужчина и каждая двенадцатая женщина.

Как говорится в отчете агентства по изучению рака — МАИР, самый распространенный в мире рак — рак легких. На него приходится 12,4% новых случаев. То есть заболевает им в год 2,5 миллиона человек. Во многом это связано с массовым курением, особенно часто употребляют табак в Азии, отмечают аналитики. По статистике МАИР, чаще других онкодиагноз «рак легких» среди прочих ставят в Китае и, например, в Польше.

На втором месте по распространенности рак молочной железы — 11,6%, 2,3 миллиона человек. Чаще других видов рака его диагностируют в США, Канаде, Австралии, Индии, Аргентине, африканских странах, ряде стран Европы.

Третья по распространенности онкопатология (9,6%, 1,9 миллиона человек в мире) — колоректальный рак. Чаще других его находят у новозеландцев и португальцев. Это

На четвертом месте — рак простаты (чаще других его находят у жителей Бразилии, Чехии, Дании, Финляндии), на пятом — рак желудка. Он лидер по онкодиагнозам в Иране. Подробнее карту распространения разных видов рака можно изучить здесь.

Распространенный у мужчин рак:

легких (15,2%),

простаты (14,2%),

колоректальный (10,4%).

Самая частая онкология у женщин: