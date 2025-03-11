От трещин до потери волос: признаки дефицита витамина B

Нехватка витамина В проявляется в организме по-разному. Например, человек может столкнуться с трещинами на губах и угрями на коже.

Эксперт: Оксана Серебрякова, врач-терапевт, кандидат медицинских наук

«Признаки дефицита витаминов могут различаться в зависимости от отсутствующих веществ. Появление трещин на губах и угрей на коже может свидетельствовать о дефиците витаминов группы B. А чувство усталости, снижение иммунитета и частые простуды могут указывать на нехватку витаминов C и D», — сказала Серебрякова.

Также на дефицит витаминов группы B могут указывать проблемы с концентрацией и памятью, потеря волос и плохое состояние ногтей. Чтобы укрепить иммунную систему и восстановить витаминный баланс важно включать в рацион разнообразные овощи, фрукты и другие продукты.

«Наконец, хлеб, рис, макароны из цельного зерна по сравнению с рафинированными помогают поддерживать уровень энергии и обеспечивают организм клетчаткой. Добавление этих продуктов в рацион поможет улучшить общее самочувствие и повысить иммунитет», — заключила врач.

Источник: life