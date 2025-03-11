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Правило «12 часов» для долгой жизни 0

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Дата публикации: 11.03.2025
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Правило «12 часов» для долгой жизни

Соблюдение правила "12 часов" - это новый подход к здоровому образу жизни, который может стать важным фактором для долголетия. Также стоит придерживаться определенных привычек, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы.

Эксперт: Валтер Лонго, терапевт

Детали правила

Соблюдение правила "12 часов" может быть ключом к долголетию. Вы можете оставаться молодым дольше, если сможете жить по определенным правилам.

Среди основных пунктов, которые он рекомендует, является соблюдение диеты с высоким содержанием витаминов, минимизация насыщенных жиров и даже потребление большего количества оливкового масла.

"Ограничьте употребление пищи 12-часовым периодом", - отметил эксперт.

Например, начинайте после 8 утра и заканчивайте до 8 вечера. Также не ешьте ничего в течение трех-четырех часов перед сном.

Придерживайтесь диеты с высоким содержанием витаминов и минералов, дополненной поливитаминным буфером каждые три дня.

Ученые из Гарварда проанализировали пищевые привычки 26 902 мужчин в течение 16 лет. Каждый человек сообщал о времени суток, когда он завтракал, обедал и ужинал, а также любые дополнительные перекусы.

Результаты показали, что мужчины, которые ели позже вечером, имели на 55% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто этого не делал. В то же время мужчины, которые пропускали завтрак, также имели на 27% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие.

Кроме этого, поздний ужин может спровоцировать и другие неприятные проблемы. Особенно это касается кислотного рефлюкса и изжоги, из-за чего некоторым людям трудно спать.

Диетолог Хелен Белл рассказала, что еда перед сном может способствовать увеличению веса. Прием пищи поздно ночью часто приводит к потреблению высококалорийной пищи с низким содержанием питательных веществ, например закуски и десерты. Эти продукты, скорее всего, накапливаются в виде жира, поскольку метаболизм замедляется во время сна.

Какие привычки способствуют долголетию

  • Долголетие зависит от многих факторов, и определенные привычки могут значительно повлиять на продолжительность и качество жизни. Вот несколько привычек, которые способствуют здоровью и долголетию:

  • Физическая активность - регулярные умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, йога, плавание или даже легкие тренировки, помогают поддерживать сердце и мышцы в хорошей форме

  • Сон - достаточный и качественный сон (7-9 часов в сутки) необходим для восстановления организма и нормализации гормонального баланса

  • Управление стрессом - уменьшение уровня стресса через медитацию, релаксацию, дыхательные упражнения или другие методы помогает сохранить психическое здоровье

  • Социальные связи - поддержание близких отношений с семьей и друзьями оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и здоровье

  • Ментальная активность - регулярная умственная деятельность, например чтение, изучение новых навыков или языков, может способствовать поддержанию умственной остроты и снижать риск развития деменции

  • Отказ от вредных привычек - избегание курения, чрезмерного потребления алкоголя и других вредных привычек способствует значительному улучшению здоровья и снижает риск многих болезней.

Источник: rbc

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