Утренние ритуалы для здорового тела

Так уж в нашем обществе повелось, что пока мы здоровы, о здоровье не думаем. А зря! Ведь несколько простых ритуалов с утра могут значительно улучшить наш дух и физическое состояние.

Первое, что нужно сделать с утра — выпить стакан воды натощак. Можете выбрать обычную воду, а можете с лимоном. Но вода должна быть без газа и не из-под крана. Такой ритуал укрепляет иммунитет и способствует хорошему пищеварению.

Далее переходим к дыханию. Идеальное упражнение для этого ритуала — дыхание Огня из йоги. Как оно делается: вдыхайте так, как обычно, а вот выдыхать нужно резко и активно.

Далее растираем ступни ног, массируем пальцы на руках и делаем несложные упражнения для кистей.

После приступаем к легкой зарядке — разминаемся, начиная с шеи, переходим плечам, делаем наклоны, приседаем и тянем ступни. При большом желании можно еще и сделать отжимания.

А еще обязательно примите контрастный душ. Он не только укрепит иммунитет, но и зарядит вас энергией на весь день!

Подсказка: рекомендуется просыпаться в одно и то же время даже на выходных! Так качество сна улучшится в разы, а значит, вы будете чувствовать себя намного лучше.

Источник: stebel