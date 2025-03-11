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Утренние ритуалы для здорового тела 0

Люблю!
Дата публикации: 11.03.2025
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Утренние ритуалы для здорового тела

Так уж в нашем обществе повелось, что пока мы здоровы, о здоровье не думаем. А зря! Ведь несколько простых ритуалов с утра могут значительно улучшить наш дух и физическое состояние.

Первое, что нужно сделать с утра — выпить стакан воды натощак. Можете выбрать обычную воду, а можете с лимоном. Но вода должна быть без газа и не из-под крана. Такой ритуал укрепляет иммунитет и способствует хорошему пищеварению.

Далее переходим к дыханию. Идеальное упражнение для этого ритуала — дыхание Огня из йоги. Как оно делается: вдыхайте так, как обычно, а вот выдыхать нужно резко и активно.

Далее растираем ступни ног, массируем пальцы на руках и делаем несложные упражнения для кистей.

После приступаем к легкой зарядке — разминаемся, начиная с шеи, переходим плечам, делаем наклоны, приседаем и тянем ступни. При большом желании можно еще и сделать отжимания.

А еще обязательно примите контрастный душ. Он не только укрепит иммунитет, но и зарядит вас энергией на весь день!

Подсказка: рекомендуется просыпаться в одно и то же время даже на выходных! Так качество сна улучшится в разы, а значит, вы будете чувствовать себя намного лучше.

Источник: stebel

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