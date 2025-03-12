Минтай под маринадом: рецепт для похудения

Это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно не только вкусное, но и полезное. Минтай — это нежирная рыба, которая содержит много белка и полезных микроэлементов. А маринад из лука, моркови и молока делает ее нежной и сочной. На порцию выходит около 120 ккал.
Ингредиенты:
500 г филе минтая;
1 луковица;
1 морковь;
200 мл молока;
3 ст. ложки муки;
соль, перец по вкусу;
растительное масло для жарки.
Приготовление:
Филе минтая вымойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке.
В сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте.
Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Доведите соус до кипения и снимите с огня.
Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Затем переложите их в форму для запекания.
Залейте минтай горячим маринадом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.
Готовое блюдо подавайте горячим с овощным салатом или картофельным пюре.
Источник: woman
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