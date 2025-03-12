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Минтай под маринадом: рецепт для похудения 0

Люблю!
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Минтай под маринадом: рецепт для похудения

Это блюдо идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно не только вкусное, но и полезное. Минтай — это нежирная рыба, которая содержит много белка и полезных микроэлементов. А маринад из лука, моркови и молока делает ее нежной и сочной. На порцию выходит около 120 ккал.

Ингредиенты:

500 г филе минтая;

1 луковица;

1 морковь;

200 мл молока;

3 ст. ложки муки;

соль, перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Филе минтая вымойте под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите, поперчите и оставьте на 10–15 минут.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на крупной терке.

В сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте муку и перемешайте.

Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Доведите соус до кипения и снимите с огня.

Кусочки минтая обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Затем переложите их в форму для запекания.

Залейте минтай горячим маринадом и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.

Готовое блюдо подавайте горячим с овощным салатом или картофельным пюре.

Источник: woman

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