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Эксперты назвали лучшие места на планете для посещения в апреле 0

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Дата публикации: 13.03.2025
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Эксперты назвали лучшие места на планете для посещения в апреле

Апрель дает туристам возможность насладиться замечательными местами в тепле, но еще без толп.

Многие туристы любят путешествовать в апреле, поскольку в это время в большинстве мест на планете уже достаточно тепло, да и пасхальные праздники дают дополнительные выходные. При этом даже на самых популярных направлениях еще нет толп туристов, поскольку у школьников и студентов еще не начались каникулы.

Эксперты туристического издания Condé Nast Traveler назвали лучшие места на планете для посещения в апреле 2025 года.

"Лучшие места для посещения в апреле – это возможность максимально насладиться весной. Это время, когда мы выходим из бодрящего холода зимы, и апрель – самое подходящее время для того, чтобы увидеть тюльпаны в Стамбуле или цветение сакуры в Осаке, а также стать свидетелем сезона "распускания почек" во французском регионе Шампань. Кроме того, это пик межсезонья – окно прямо перед тем, как безумные толпы лета обрушатся на Португалию и Пуэрто-Рико", – отмечают эксперты издания.

Пять лучших туристических направлений мира для посещения в апреле 2025

  1. Осака, Япония. Эта загадочная страна Азии является одним из самых желанных туристических направлений в мире, и апрель традиционно считается лучшим временем для ее посещения – тогда, когда масово цветут сакуры. Вдобавок к этому именно в следующем месяце в Осаке запланировано открытие сразу нескольких роскошных отелей.

  2. Марракеш, Марокко. Среди преимуществ посещения Марокко весной – более мягкая температура и меньше людей. Тем временем, Марракеш является очень доступным городом благодаря относительно недорогим перелетам и дружелюбным местным жителям, не говоря уже о множестве культурных достопримечательностей.

  3. Шампань, Франция. Тут все просто – это родина игристых вин и один из самых красивых регионов Франции. Весна здесь известна как сезон "распускания почек", когда на виноградниках по всей Шампани появляются новые почки, а виноградари возобновляют процессы выращивания винограда. За пределами фермы путешественники могут наслаждаться мягкой погодой, идеально подходящей для верховой езды и пикников на винодельне.

  4. Португалия. Помимо того, что в апреле здесь можно избежать огромных летних толп, в это время, как правило, туристов встречает более мягкая погода и менее дорогие цены на отели, чем в надвигающийся высокий сезон. Относительное отсутствие туристов в Лиссабоне будет особенно приятным, позволяя в полной мере оценить знаменитую выпечку и изразцовую архитектуру города.

  5. Стамбул, Турция. Крупнейший город страны проводит свой международный фестиваль тюльпанов каждый апрель с 2006 года. В это время в городских парках, садах и даже на кольцевых транспортных развязках распускается до 30 миллионов цветов. Только на площади Султанахмет высаживается более 500 тысяч тюльпанов, создавая потрясающий красочный ковер под Голубой мечетью.

#туризм #путешествие
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