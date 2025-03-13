Эксперты назвали лучшие места на планете для посещения в апреле

Многие туристы любят путешествовать в апреле, поскольку в это время в большинстве мест на планете уже достаточно тепло, да и пасхальные праздники дают дополнительные выходные. При этом даже на самых популярных направлениях еще нет толп туристов, поскольку у школьников и студентов еще не начались каникулы.

Эксперты туристического издания Condé Nast Traveler назвали лучшие места на планете для посещения в апреле 2025 года.

"Лучшие места для посещения в апреле – это возможность максимально насладиться весной. Это время, когда мы выходим из бодрящего холода зимы, и апрель – самое подходящее время для того, чтобы увидеть тюльпаны в Стамбуле или цветение сакуры в Осаке, а также стать свидетелем сезона "распускания почек" во французском регионе Шампань. Кроме того, это пик межсезонья – окно прямо перед тем, как безумные толпы лета обрушатся на Португалию и Пуэрто-Рико", – отмечают эксперты издания.

Пять лучших туристических направлений мира для посещения в апреле 2025