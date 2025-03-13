Кофе с солью: вкусно и полезно

Соль сделает кофе не только полезнее, но еще и вкуснее! Во-первых, соль может значительно смягчить воду, которую вы добавляете во время приготовления напитка. Ведь плохая вода может испортить вкус кофе и сделать его аромат менее ярким.

Еще соль может сделать слишком горький или кислый кофе более приятным на вкус. Ведь соль хорошо нейтрализует горечь и кислоту.

И вот сейчас будет внезапность: соль усиливает ощущение сладости! Но не кофейной, а десерта, который вы выберете. Так что даже если вкусность окажется не слишком сладенькой, вам все равно будет казаться иначе.

Польза соленого кофе для организма

Соль, как уже говорили ранее, снижает кислотность, а это значит, у вас не появится изжоги.

А еще, что удивительно, соль задерживает в организме влагу, так что вы не будете испытывать жажду после чашечки кофе, как это иногда бывает.

Готовим соленый кофе

Берем джезву и добавляем в нее соль. Но не увлекаемся — количество соли должно быть не более чем маленькая щепока на кончике ножика. В идеале, соль не должна чувствоваться вообще.

Добавляем 1-2 ч.л. кофе и 200 мл воды.

Варим.

Подсказка: можно добавить корицу, сахар, молоко, сливки или цедру апельсина для усиления вкуса и аромата. А еще помимо соли можно добавить один поворот мельнички черного перца.

И еще одна подсказка: лучше всего добавлять в напиток гималайскую, кельтскую или морскую соль. Они считаются более полезными, но на вкусе никак не отразятся. Так что подойдет и поваренная соль.

Источник: stebel