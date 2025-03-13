Baltijas balss logotype

Кофе с солью: вкусно и полезно 0

Люблю!
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Кофе с солью: вкусно и полезно

Соль сделает кофе не только полезнее, но еще и вкуснее! Во-первых, соль может значительно смягчить воду, которую вы добавляете во время приготовления напитка. Ведь плохая вода может испортить вкус кофе и сделать его аромат менее ярким.

Еще соль может сделать слишком горький или кислый кофе более приятным на вкус. Ведь соль хорошо нейтрализует горечь и кислоту.

И вот сейчас будет внезапность: соль усиливает ощущение сладости! Но не кофейной, а десерта, который вы выберете. Так что даже если вкусность окажется не слишком сладенькой, вам все равно будет казаться иначе.

Польза соленого кофе для организма

Соль, как уже говорили ранее, снижает кислотность, а это значит, у вас не появится изжоги.

А еще, что удивительно, соль задерживает в организме влагу, так что вы не будете испытывать жажду после чашечки кофе, как это иногда бывает.

Готовим соленый кофе

Берем джезву и добавляем в нее соль. Но не увлекаемся — количество соли должно быть не более чем маленькая щепока на кончике ножика. В идеале, соль не должна чувствоваться вообще.

Добавляем 1-2 ч.л. кофе и 200 мл воды.

Варим.

Подсказка: можно добавить корицу, сахар, молоко, сливки или цедру апельсина для усиления вкуса и аромата. А еще помимо соли можно добавить один поворот мельнички черного перца.

И еще одна подсказка: лучше всего добавлять в напиток гималайскую, кельтскую или морскую соль. Они считаются более полезными, но на вкусе никак не отразятся. Так что подойдет и поваренная соль.

Источник: stebel

4
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
О чем свидетельствует боль в желудке
О чем свидетельствует боль в желудке
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов
Как справиться с хроническим стрессом и повысить стрессоустойчивость - 5 способов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео