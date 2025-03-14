К каким последствиям для организма может привести дефицит воды?

Человеческое тело примерно на 70% состоит из воды. И для полноценной его работы количество жидкости необходимо постоянно контролировать и своевременно пополнять. Продолжительное нахождение без воды наносит значительный урон всем органам и системам, провоцирует различные осложнения.

Недавно американские ученые завершили масштабный эксперимент, посвященный влиянию питьевого режима на состояние здоровья. В течение 25 лет они вели наблюдение за 15 тысячами добровольцев, которые имели совершенно разные уровни здоровья, хронические заболевания, пищевые привычки, уровень ежедневной активности.

Авторы исследования сконцентрировали свое внимание на питьевом режиме участников и изучали их анализы крови. Уровень сывороточного натрия в крови позволял определить показатель гидратации организма. Так, показатель 135-146 миллимолей на литр соответствовал здоровому человеку, а о повышенном риске развития какого-либо заболевания свидетельствовали более высокие значения.

После изучения полученных данных специалисты пришли к выводу, что на 15% быстрее проходят процессы старения, если концентрация натрия в крови больше 142 ммолей/л, также риск ускоренного старения может достичь 50%, если значение выше 160 ммолей/л.

Но не только вероятность преждевременного старения росла при превышении нормального уровня натрия в сыворотке, увеличивались на 64% и риски развития диабета, сердечной недостаточности, деменции и других хронических заболеваний. Более того, на 21% становилась выше вероятность внезапной смерти.

Избежать негативного развития событий возможно, если придерживаться рекомендаций врачей и соблюдать питьевой режим. Следует отметить, что необходимое к потреблению количество воды индивидуально и зависит от пола, веса, состояния здоровья, уровня регулярной физической активности и других характеристик. Но чаще всего примерную норму принято высчитывать по формуле: 30 мл воды на 1 кг веса.