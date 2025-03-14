Шопоголик: какие эмоции заставляют нас тратить много денег

«Еще вот это платьице, и ту красивую сумочку, и юбку. И туфли — ничего, что такая модель уже есть», — порой, возвращаясь с покупками из магазина, мы с удивлением смотрим на всю эту груду вещей.

Зачем мы это купили? Когда собираемся это носить? Почему приобретаем не такую уж нужную (а порой и ненужную) одежду на последние деньги, а то и в кредит? На самом деле, причины здесь глубинные — и разобраться в этом нам помогла Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Эмоции, которые приводят к дополнительным расходам:

Как уверяет наш эксперт, женщины часто приобретают нужные и ненужные вещи по психологическим мотивам:

Это происходит из-за социальных стереотипов — они заставляют следовать моде и стилю, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих.

Для многих шопинг давно стал привычным способом борьбы со стрессом и унынием.

Стремление выразить свою индивидуальность через одежду и аксессуары, чтобы поднять самооценку, улучшить настроение и создать ощущение удовлетворенности.

«Сегодня женщина нередко слышит, что недостаточно стройна, молода, привлекательна, желанна. Современные женщины живут почти на грани психической травмы, находятся под постоянным давлением со всех сторон: билборды, соцсети, журналы, телевидение. Куда ни глянь — отовсюду дует один и тот же ветер», — говорит эксперт.

Блогеры и маркетологи уверенно раскачивают эту тему, апеллируя к различным женским фобиям. Именно женщины совершают львиную долю покупок потребительских товаров — почти восемьдесят процентов. Какие эмоции чаще всего являются причиной лишних расходов? «Если отвечать односложно, то это чувство недостаточности. А если разобраться более подробно, то представительницы слабого пола боятся состариться, стать одинокими, нелюбимыми, ненужными», — отмечает наш эксперт.

Страх старения

Это реакция на возрастные изменения. Перукуа: «Он может проявляться в боязни потерять красоту, здоровье, независимость и социальные связи. Общепринятые стандарты, преувеличивающие отрицательные аспекты старения, только усиливают негатив». И мы спешим к косметологу, а то и пластическому хирургу, покупаем дорогие косметические средства в надежде на чудо, чтобы «замаскировать» следы времени.

Страх одиночества

Это распространенное чувство, проявляющееся в тревоге перед изоляцией и отсутствием поддержки. «Оно может возникнуть из-за пережитых потерь, прошлых травм, а также под давлением общественного мнения. Данное состояние нельзя назвать безобидным — оно может вызвать депрессию и другие расстройства», — предупреждает автор тренингов по саморазвитию.

Страх потерять любовь близких

У женщин он возникает из-за травматичного опыта, низкой самооценки и потребности в признании. Нам кажется, что брендовые, модные вещи способны усилить нашу привлекательность в глазах окружающих.

Страх стать ненужной

Это чувство связано с неуверенностью в себе. Оно появляется на фоне неудач в отношениях, критики, чрезмерной зависимости от мнения окружающих.

Как избавиться от переживаний, провоцирующих лишние траты

Перукуа считает, что выйти из-под такого пресса раз и навсегда невозможно — каждая из нас постоянно чувствует его прессинг. Однако есть верный способ осознать эту манипуляцию. «Надо понять, что психологическое давление — всего лишь элемент маркетинга. Людям просто нужны ваши деньги, энергия, любовь и другие ресурсы. Они не придумали ничего лучшего, как манипулировать женщинами, чтобы получить желаемое», — говорит эксперт.

Вот что она советует.

Прежде всего важно определите триггеры этих эмоций, будь то страх, стресс, скука или печаль.

Чтобы нейтрализовать боязнь старения, примите его как естественный процесс, сосредоточьтесь на позитивных аспектах жизни, заботьтесь о здоровье и активно развивайтесь. Медитативные техники и работа с психологом также помогут вам открыть новые горизонты для личностного роста.

Для контроля над страхом одиночества необходимо признать свои чувства, больше общаться, поддерживать контакты с близкими. Интересные занятия и правильный настрой позволят преобразовать одиночество в возможность для саморазвития.

Чтобы не бояться, что вас разлюбят, надо повышать уверенность в себе и осознавать свои ценности. Важно создать здоровую атмосферу доверия с родными и друзьями — это снижает тревогу и укрепляет эмоциональные связи.

Страх быть ненужной уйдет, если вы перестанете зависеть от мнения окружающих. Занимайтесь любимыми делами, улучшайте отношения с людьми и не забывайте о своем внутреннем комфорте.

Поставьте перед собой цель: вместо покупок найти другой способ справляться с негативными переживаниями. Переключитесь на спорт, путешествия, увлечения, новые знакомства.

«Главный посыл в ситуации, когда все вокруг критикуют и чего-то требуют — „меня достаточно“. Именно об этом говорит популярная песня-мантра для женщин:

"Я питаю себя добротой, я питаю себя любовью. Сравнения — отрава, сомнения — неправда. Ловлю эти мысли,

сжигаю в огне. Меня достаточно», — говорит певица.