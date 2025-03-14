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Шопоголик: какие эмоции заставляют нас тратить много денег 0

Люблю!
Дата публикации: 14.03.2025
womanhit
Шопоголик: какие эмоции заставляют нас тратить много денег
ФОТО: Freepik

«Еще вот это платьице, и ту красивую сумочку, и юбку. И туфли — ничего, что такая модель уже есть», — порой, возвращаясь с покупками из магазина, мы с удивлением смотрим на всю эту груду вещей.

Зачем мы это купили? Когда собираемся это носить? Почему приобретаем не такую уж нужную (а порой и ненужную) одежду на последние деньги, а то и в кредит? На самом деле, причины здесь глубинные — и разобраться в этом нам помогла Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Эмоции, которые приводят к дополнительным расходам:

Как уверяет наш эксперт, женщины часто приобретают нужные и ненужные вещи по психологическим мотивам:

  • Это происходит из-за социальных стереотипов — они заставляют следовать моде и стилю, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих.

  • Для многих шопинг давно стал привычным способом борьбы со стрессом и унынием.

  • Стремление выразить свою индивидуальность через одежду и аксессуары, чтобы поднять самооценку, улучшить настроение и создать ощущение удовлетворенности.

«Сегодня женщина нередко слышит, что недостаточно стройна, молода, привлекательна, желанна. Современные женщины живут почти на грани психической травмы, находятся под постоянным давлением со всех сторон: билборды, соцсети, журналы, телевидение. Куда ни глянь — отовсюду дует один и тот же ветер», — говорит эксперт.

Блогеры и маркетологи уверенно раскачивают эту тему, апеллируя к различным женским фобиям. Именно женщины совершают львиную долю покупок потребительских товаров — почти восемьдесят процентов. Какие эмоции чаще всего являются причиной лишних расходов? «Если отвечать односложно, то это чувство недостаточности. А если разобраться более подробно, то представительницы слабого пола боятся состариться, стать одинокими, нелюбимыми, ненужными», — отмечает наш эксперт.

Страх старения

Это реакция на возрастные изменения. Перукуа: «Он может проявляться в боязни потерять красоту, здоровье, независимость и социальные связи. Общепринятые стандарты, преувеличивающие отрицательные аспекты старения, только усиливают негатив». И мы спешим к косметологу, а то и пластическому хирургу, покупаем дорогие косметические средства в надежде на чудо, чтобы «замаскировать» следы времени.

Страх одиночества

Это распространенное чувство, проявляющееся в тревоге перед изоляцией и отсутствием поддержки. «Оно может возникнуть из-за пережитых потерь, прошлых травм, а также под давлением общественного мнения. Данное состояние нельзя назвать безобидным — оно может вызвать депрессию и другие расстройства», — предупреждает автор тренингов по саморазвитию.

Страх потерять любовь близких

У женщин он возникает из-за травматичного опыта, низкой самооценки и потребности в признании. Нам кажется, что брендовые, модные вещи способны усилить нашу привлекательность в глазах окружающих.

Страх стать ненужной

Это чувство связано с неуверенностью в себе. Оно появляется на фоне неудач в отношениях, критики, чрезмерной зависимости от мнения окружающих.

Как избавиться от переживаний, провоцирующих лишние траты

Перукуа считает, что выйти из-под такого пресса раз и навсегда невозможно — каждая из нас постоянно чувствует его прессинг. Однако есть верный способ осознать эту манипуляцию. «Надо понять, что психологическое давление — всего лишь элемент маркетинга. Людям просто нужны ваши деньги, энергия, любовь и другие ресурсы. Они не придумали ничего лучшего, как манипулировать женщинами, чтобы получить желаемое», — говорит эксперт.

Вот что она советует.

  • Прежде всего важно определите триггеры этих эмоций, будь то страх, стресс, скука или печаль.

  • Чтобы нейтрализовать боязнь старения, примите его как естественный процесс, сосредоточьтесь на позитивных аспектах жизни, заботьтесь о здоровье и активно развивайтесь. Медитативные техники и работа с психологом также помогут вам открыть новые горизонты для личностного роста.

  • Для контроля над страхом одиночества необходимо признать свои чувства, больше общаться, поддерживать контакты с близкими. Интересные занятия и правильный настрой позволят преобразовать одиночество в возможность для саморазвития.

  • Чтобы не бояться, что вас разлюбят, надо повышать уверенность в себе и осознавать свои ценности. Важно создать здоровую атмосферу доверия с родными и друзьями — это снижает тревогу и укрепляет эмоциональные связи.

  • Страх быть ненужной уйдет, если вы перестанете зависеть от мнения окружающих. Занимайтесь любимыми делами, улучшайте отношения с людьми и не забывайте о своем внутреннем комфорте.

  • Поставьте перед собой цель: вместо покупок найти другой способ справляться с негативными переживаниями. Переключитесь на спорт, путешествия, увлечения, новые знакомства.

«Главный посыл в ситуации, когда все вокруг критикуют и чего-то требуют — „меня достаточно“. Именно об этом говорит популярная песня-мантра для женщин:

"Я питаю себя добротой, я питаю себя любовью. Сравнения — отрава, сомнения — неправда. Ловлю эти мысли,

сжигаю в огне. Меня достаточно», — говорит певица.

#шопоголик
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