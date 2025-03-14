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Тошнота, мушки перед глазами и еще 4 признака повышенного давления 0

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Дата публикации: 14.03.2025
Doctorpiter
Тошнота, мушки перед глазами и еще 4 признака повышенного давления

Гипертония может долго протекать без каких-либо явных симптомов, и в этом ее коварство. Поэтому врачи советуют регулярно измерять давление, даже если вы себя хорошо чувствуете.

Повышенное давление, если его не лечить и тем более даже не подозревать о нем, со временем обязательно даст о себе знать. Но это вряд ли будет приятным событием. Ведь нелеченую гипертонию называют одной из главных причин смертельно опасных сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта. Гораздо раньше повышенное давление может привести к другим проблемам со здоровьем, и в этом тоже ничего хорошего.

Именно поэтому свое артериальное давление надо регулярно контролировать. Самый точный способ определить, все ли в порядке, — найти тонометр и измерить давление. Кроме того, важно внимательнее относиться к своему самочувствию. Некоторые симптомы все-таки могут подсказать, что давление явно выше нормы.

Врач-кардиолог Марат Валеев назвал шесть признаков, которые нельзя игнорировать.

  • Головная боль, особенно в затылочной области.

  • Головокружение и ощущение тумана в голове.

  • Учащенное сердцебиение или пульсация в висках.

  • Покраснение лица, одышка без нагрузки.

  • Тошнота или мушки перед глазами.

  • Беспричинная усталость или проблемы со сном.

#сердце #здоровье
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