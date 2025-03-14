Тошнота, мушки перед глазами и еще 4 признака повышенного давления

Гипертония может долго протекать без каких-либо явных симптомов, и в этом ее коварство. Поэтому врачи советуют регулярно измерять давление, даже если вы себя хорошо чувствуете.
Повышенное давление, если его не лечить и тем более даже не подозревать о нем, со временем обязательно даст о себе знать. Но это вряд ли будет приятным событием. Ведь нелеченую гипертонию называют одной из главных причин смертельно опасных сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта. Гораздо раньше повышенное давление может привести к другим проблемам со здоровьем, и в этом тоже ничего хорошего.
Именно поэтому свое артериальное давление надо регулярно контролировать. Самый точный способ определить, все ли в порядке, — найти тонометр и измерить давление. Кроме того, важно внимательнее относиться к своему самочувствию. Некоторые симптомы все-таки могут подсказать, что давление явно выше нормы.
Врач-кардиолог Марат Валеев назвал шесть признаков, которые нельзя игнорировать.
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Головная боль, особенно в затылочной области.
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Головокружение и ощущение тумана в голове.
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Учащенное сердцебиение или пульсация в висках.
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Покраснение лица, одышка без нагрузки.
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Тошнота или мушки перед глазами.
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Беспричинная усталость или проблемы со сном.
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