6 витаминов и минералов, которые помогут восстановить энергию весной

Хотя дни постепенно становятся длиннее и светлее, весна – это время, когда многие испытывают выраженный недостаток энергии и усталость. После долгой зимы также ослаблен иммунитет, а болезни – как серьезные, так и легкие – нередко следуют одна за другой. Как весной восстановить силы организма и укрепить иммунитет, рассказывает специалист.

Эксперт: Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети

"Весной, после долгой зимы, организму зачастую не хватает важных витаминов и минералов, необходимых для восстановления уровня энергии и укрепления иммунитета. Это может вызывать усталость и повышать восприимчивость к заболеваниям. В это время особенно важно получать достаточное количество витаминов D, C и витаминов группы B, а также минералов, таких как магний, цинк и железо, которые помогут восстановить силы и поддержать здоровье. Поскольку зимой рацион питания зачастую бывает однообразным, недостаток свежих фруктов и овощей, а также ограниченная доступность солнечного света оказывают влияние на резервы организма. Чтобы помочь организму адаптироваться к вызовам весны, нельзя забывать о проведенном на свежем воздухе времени, о физической активности и сбалансированном питании, включающем необходимые витамины и минералы", – говорит фармацевт Алина Флейшмане.

Для сохранения хорошего иммунитета, энергии и способности адаптироваться к переменчивым погодным условиям важно обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Витамин С

Витамин С (L-аскорбиновая кислота) является важнейшим средством поддержки работы иммунной системы и играет важную роль в защите организма от инфекций. Он помогает снизить оксидативный стресс, который может вызывать повреждение клеток, способствует более быстрому выздоровлению после таких заболеваний, как простуда, важен для синтеза коллагена, а также укрепляет здоровье кровеносных сосудов и тканей. Витамин С также помогает улучшить усвоение необходимого для здоровья железа. Этот витамин содержится в плодах ацеролы, цитрусовых (таких как апельсины, грейпфруты), ягодах (облепиха, черная смородина, клубника), киви, а также в паприке, брюссельской капусте и брокколи.

Витамин D

Витамин D важен для здоровья костей, функционирования иммунной и мускульной системы, а также способствует усвоению кальция и фосфора в кишечнике и помогает поддерживать структуру костей. В зимние месяцы, когда солнечный свет ограничен, сложнее получить от солнца достаточное количество витамина D (необходимо находиться на солнце не менее 30 минут ежедневно), более того, его относительно мало содержится в пище, поэтому в это время важно принимать его дополнительно в виде добавок. Можно получить его с питанием, употребляя в пищу жирную рыбу (например, лосось, сельдь, скумбрию), яичные желтки, а также богатые витамином D продукты (например, молочные продукты, злаки).

Витамины группы В

Витамины группы В играют важную роль в производстве энергии, функционировании нервной системы и процессах обмена веществ. Эти витамины помогают преобразовывать потребляемую пищу в энергию, а также снижают утомляемость и повышают настроение. Витамины группы В необходимы для здоровья кожи, волос и ногтей, а также поддерживают иммунную систему. В эту группу витаминов входят несколько отдельных витаминов, таких как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота), B6 ​​(пиридоксин), B7 (биотин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин). Витамины группы В можно получить из цельнозерновых продуктов, нежирного мяса, рыбы, яиц, бобовых, зеленых овощей, орехов и грибов. Дефицит витаминов группы В может вызывать усталость, трудности с концентрацией внимания, проблемы с кожей и нарушения работы нервной системы.

Магний

Магний – это минерал, который помогает поддерживать работу нервов и мышц, а также способствует производству энергии и синтезу белка. Ранней весной, когда после зимы мы часто чувствуем истощение сил, магний помогает снизить утомляемость, улучшить качество сна и восстановить энергию. Он также играет важную роль в поддержании здоровья сердца, поддерживая нормальное артериальное давление и работу сердца. Этот минерал содержат орехи, семена, зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты и бобовые, а также в некоторые виды рыбы, например лосось. Дефицит магния может вызвать мышечные судороги, нервозность и нарушения сна.

Цинк

Цинк помогает укрепить иммунную систему, способствует заживлению ран, поддерживает деление клеток и улучшает синтез белка. Ранней весной цинк особенно важен, поскольку он помогает организму восстановиться после зимы и повышает его способность бороться с инфекциями. Он также помогает поддерживать здоровое состояние кожи, волос и ногтей. Цинк содержится в морепродуктах, мясе, орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и бобовых. Дефицит цинка может снижать эффективность иммунной системы и повысить восприимчивость к болезням.

Железо

Железо – это минерал, необходимый для транспортировки кислорода в крови и помогающий поддерживать уровень энергии. Недостаток железа может вызывать слабость, усталость и снижать способность к концентрации. В зимние месяцы, когда рацион питания зачастую менее сбалансирован, а доступность свежих овощей и фруктов ограничена, дефицит железа может стать более выраженным. Железо содержится в красном мясе, рыбе, бобовых, зеленых листовых овощах, а также в богатых железом продуктах, таких как зерновые и молочные продукты. Усвоение железа может улучшиться при приеме вместе с витамином С.

"Если чувствуете усталость, слабость или столкнулись с другими проблемами со здоровьем, важно не игнорировать эти симптомы, а обратиться к своему врачу, сдать анализы и определить необходимую суточную дозу витаминов и минералов. Недостающие микроэлементы и витамины можно получить, сбалансировав рацион и, при необходимости, дополнительно принимая пищевые добавки в соответствии с рекомендациями врача", – дополняет фармацевт в заключении.