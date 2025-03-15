Что нам ждать от ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля 2025

Первый ретроградный Меркурий года развернется в знаках Овна и Рыб, что заставит нас снова прокатиться на эмоциональных качелях и неслабо понервничать в начале весны.

Начало 2025 года так же богато на астрологические передвижения, как и конец 2024 года. Со 2 марта нас уже трясет ретроградная Венера, которая может свести тех бывших, которым лучше было бы никогда не встречаться вновь, а следом за остальную часть жизни берется ретроградный Меркурий.

Правда, с каждым годом драма вокруг этого события уменьшается, так что не так страшен черт, как его малюют. Особенно, если вооружиться подсказками, которые могут спасти нервную систему, а также тебя от стыда за решения, принятые исключительно на импульсе.

Когда будет первый ретроградный Меркурий в 2025 году?

В 2025 году Меркурий будет ретроградным аж три раза — и первый раз планета порадует нас в период с 15 марта по 7 апреля 2025. Начнет свое обратное движение она в знаке огненного Овна, после чего смягчится при переходе к водным Рыбам. Нетрудно догадаться, что такой контраст между их влиянием будет сильно сказываться на каждом, но и тут все тоже очень индивидуально.

Как и в период любого другого ретроградного Меркурия, основными сферами, за которыми стоит пристально следить, остаются коммуникации, сделки, покупки и путешествия. Все большие изменения в этот период лучше отложить до более спокойных времен: велики риски ошибок или подстав. Поссориться с кем-то во время ретроградного Меркурия тоже довольно просто (даже с самыми близкими людьми, с которыми вы понимаете друг друга с полуслова). Поэтому помни, что в переписке легко неправильно считать тон, а у каждого человека может быть просто плохой день — и дело совсем не в тебе.

Также не стоит начинать что-то новое, будь то перевод в другой университет, смена места работы, переезд или старт отношений. Конечно, не всегда стоит быть фаталистами, но опасность принять неверное решение и быстро пожалеть будет крайне велика. Именно поэтому лучше сфокусироваться на том, что нужно доделать, и неторопливо продолжать плыть по течению. Пусть весь негатив отталкивается от тебя и возвращается тем, кто решил быть особенно смелым в ретроградный Меркурий.

Советы знакам зодиака на период ретроградного Меркурия

Особенно полезно будет отследить свои чувства до конца марта, когда Меркурий будет в Овне, и после уже в Рыбах. Под влиянием Овна может захотеться приключений, и сопротивляться этому будет крайне трудно. Если почувствуешь желание вложиться кошельком или сердцем по-крупному, то сперва потраться совсем немного и посмотри, нравится ли тебе результат. Не клади все яйца в одну корзину, иначе есть риск потерять все.

В апреле же под натиском Рыб многим захочется нежности, но вот проблемы с общением могут сделать любые признания или разборки гораздо хуже. Тут есть два варианта: либо взять себя в руки и на время переключиться в режим отшельника, которого заботит только своя жизнь и работа/учеба, либо же поддаться соблазну, но тогда и тебе придется быть максимально честной. Любые манипуляции в период ретроградного Меркурия не сработают, так что отдача от всего будет не менее сильной.

Овны и Рыбы в этот период прокатятся с ветерком на эмоциональных качелях, зато, если довериться своему чутью, то можно выбраться из воды максимально сухими. Ошибкой будет, когда первые из упрямства начнут сопротивляться всем и всему, а вторые начнут искать поддержки и помощи в других. Овнам стоит принять, что иногда все идет не по плану — и это к лучшему, а Рыбам найти опору в самих себе.

Львам и Скорпионам на протяжении этих недель лучше залечь на дно и включить в свой план отдых. Если запланировать отпуск уже не получается, то как минимум устройся дома с комфортом и дистанцируйся от рутины. А также постарайся не ввязываться в авантюры и не доверять незнакомцам (какими бы очаровательными они ни казались в софитах клуба).

Весы и Близнецы могут всерьез задуматься о семье, даже если раньше эти мысли были от них далеки. Во второй части ретроградного Меркурия под влиянием Рыб велик риск захотеть восстановить прошлые отношения, и для тех, кто в ретроградную Венеру этого не сделал, это и правда может быть возможностью создать с некогда любимым человеком крепкий союз.

Тельцы и Водолеи нечасто пересекаются, но тут им суждено вместе научиться справляться со своей темной стороной. Волны агрессии могут влиять на взаимоотношения с близкими людьми и партнерами, так что это будет хорошей возможностью поработать над своим характером и заодно заметить, что максимально триггерит в жизни на данный момент.

Козероги и Стрельцы, на удивление, могут этот ретроградный Меркурий даже особо не почувствовать. Если ты сейчас уже поглощена какой-то идеей, то в течение тех нескольких недель тебе будет совсем не до чужих интриг. Этот творческий вакуум позволит максимально комфортно перебраться через бушующие волны к самому берегу.

Девы и Раки же особенно захотят любви. С большой вероятностью никакие предупреждения не смогут тебя остановить, так что просто будь честна с собой и помни, что, как бы это банально ни звучало, любая ситуация и отношения — это опыт. И необязательно, что в этот раз он будет обязательно плохим, верно?

Источник: thegirl