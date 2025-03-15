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Для счастья и защиты дома: какие кусты посадить у входа 0

Люблю!
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Для счастья и защиты дома: какие кусты посадить у входа

Если посадить эти растения на своем дворе, в вашем доме будут царить счастье, согласие, достаток и гармония.

Рябина

Наши предки верили, что рябина защищает дом и его жителей от нечистой силы. Кроме того, ученые считают, что это растение способно улучшать настроение и положительно влиять на гормональный фон. Рекомендуется сажать рябину у окон, чтобы она берегла семью от сглаза и негативной энергии. Также это растение является мощным оберегом для женщин, помогает пережить все трудности.

Акация

Издавна это растение считают символом плодородия и лекарства от бесплодия. Женщины, которые долго не могли родить ребенка, обязательно сажали куст акации возле своего дома. Во время цветения растение помогает снять стресс, аромат его цветов оказывает успокаивающий эффект. По народным приметам, акация вовлекает в дом гармонию и поднимает его жителям настроение.

Калина

наделяет жителей дома молодостью и красотой, а также здоровьем и семейным счастьем. Этот куст обязательно нужно сажать у дома молодоженам и семьям с детьми. К тому же калина крайне полезна для здоровья. Ее ягоды – это настоящий суперфуд, ведь содержат кучу витаминов и антиоксидантных соединений.

Шиповник

по народным приметам способен защитить благополучие семьи. Такое растение принесет жителям дома, возле которого будет расти, только счастье и достаток. Также шиповник нужно сажать всем, кто хочет вовлечь в свою жизнь любовь и крепкие отношения.

Можжевельник

считается одним из самых сильных растений, которое может уберечь от сглаза и нечистой силы. Если посадить этот куст у дома, он будет оберегать семью от всего плохого. Считается, что можжевельник надо сажать перед домом, тогда он будет защищать всех членов семьи.

Источник: 1001sovet

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