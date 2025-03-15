Как узнать настроение человека по цвету одежды?

Манипулирование стало частью взаимоотношений. Мы манипулируем с помощью слов, поступков, запахов, вкусов, форм и в особенности с помощью цвета, поскольку он воздействует через самый мощный орган восприятия информации. Маркетологи, психологи и даже ученые давно изучают и анализируют влияние цвета на людей.

Создатели рекламы и сайтов манипулируют сознанием потребителей с помощью цвета. К примеру: кнопки оплаты чаще зеленые, так как этот цвет вызывает доверие, а красные уже не применяют, поскольку они вызывают чувство тревоги. Эти же приемы мы используем в повседневной и деловой жизни, не осознавая этого. Влияем на себя и окружающих, выбирая тот или иной цвет, тем самым выдаем окружающим свои потребности. Зная потребности, легко подобрать тему и слова, которые повлияют на исход переговоров. Наблюдайте за цветовыми приоритетами собеседника.

Собеседник в красном — недостаток внимания

Готовьтесь много слушать. Обсыпайте комплиментами. Вашим проектом он заинтересуется в том случая, если это возможность показать себя.

Собеседник в синем — в поисках решений

Любимый цвет профессионалов. Мягкая волна синего цвета успокаивает ум и помогает сконцентрироваться. Так что смело обсуждайте цифры и схемы, говорите коротко и конкретно, давайте факты.

Собеседник в желтом любит общение

При встрече с любителем солнечного цвета, смело рассчитывайте на дружелюбное общение. Говорите о творческих идеях. Но если он желтый сочетает с черным цветом — поберегитесь, настроение у него крайне переменчивое.

Собеседник в зеленом стремится к гармонии

Если человек любит носить зеленое, это говорит о тяге к спокойствию. На увеселительные мероприятия его не заманишь, а идея провести спокойный вечер в уютной атмосфере ему понравится. В переговорах с таким человеком сдерживайте бурные эмоции, говорите спокойно и неторопливо.

Собеседник в фиолетовом — в поиске смысла жизни

Любители фиолетового цвета люди духовные, наполненные и самодостаточные. Они любят копаться в собственном внутреннем мире. С такими людьми хорошо обсуждать темы духовного развития и поиска смысла жизни. Также они с удовольствием проведут время в беседах об экологии мысли, питания и окружающей среды.

Собеседник в оранжевом — стремление к радости и удовольствию

Смело поднимайте темы физического комфорта — еды, тепла, жилья и т.д. Но если собеседник сочетает оранжевый с черным, его волнуют темы лишений и неприятностей.

Собеседник в розовом – стремление к мягкости и продолжению рода

Такие люди романтичные и слегка летающие в облаках. Девушке в «розовом-розовом» факты и цифры не нужны, только захватывающие истории.

Собеседник в черном – тяга к доминированию

В беседе важно создать иллюзию подчинения. Обязательно упомяните, что без него никуда и никак. Не любит рассказы о чужих ярких событиях, путешествиях «Не грузите радостью своей». Они не готовы принимать новое и творческое.

Собеседник в коричневом – в приоритете стабильность

Такого человека интересуют люди твердые, надежные и преданные. Предлагая проект, говорите об отсутствии рисков, долгосрочных и стабильных отношениях.

Собеседник в белом – стремление быть особенным

Готовы обсуждать темы перемен, готовы обучаться, только руками их лучше не трогать, они не просто так надели белое и в данный период своей жизни они не настроены на «обнимашки» с малознакомыми людьми.

Собеседник в сером – уединение

Если в гардеробе преобладают «50 оттенков» серого, то на данный период времени у хозяина легкая депрессия, «спящий режим», у него недостаток энергии. Интенсивное использование серого указывает на недоверчивость и страх разоблачения. Не задавайте личные вопросы.

Одежда это наша упаковка – подбирайте цвет упаковки так тщательно, как будто вы маркетолог самого главного продукта в мире! И этот продукт – ВЫ.