«Лишний» ингредиент: что портит вкус яичницы

Яичница-болтунья может показаться простой в приготовлении, но если сделать это неправильно, то в итоге у вас получатся сухие, резиновые яйца, которые не очень аппетитно есть. Существует множество советов о том, что добавить в яичницу, чтобы она была кремовой и вкусной, однако вкус яичницы может испортить добавление одного распространенного "лишнего" ингредиента.

Эксперт: Кимберли Каути, повар

Чтобы приготовить идеальную яичницу-болтунью, вам не нужно добавлять молоко для достижения кремовой текстуры.

Она объясняет, что молоко просто разбавляет вкус и разжижает смесь, поэтому вы с большей вероятностью сожжете яйца, когда начнете готовить. Молоко также может расщеплять белки в яйцах, делая их резиновыми. Вместо этого гораздо лучше добавить в яичницу-болтунью немного масла, так как это придаст ей более насыщенный вкус.

Также Кимберли поделилась секретом кремообразной, воздушной яичницы-болтуньи. По ее словам, дело не в ингредиентах, а в технике приготовления.

Как приготовить яичницу-болтунью

Ингредиенты:

Два-три яйца на человека

Соль и перец

Сливочное или растительное масло

Приготовление:

Для начала разбейте яйца в небольшую миску и приправьте солью и перцем.

Используйте венчик или вилку, чтобы начать перемешивать яйца, пока они не станут бледно-желтого цвета. Лучший способ получить пышную яичницу-болтунью — взбивать, двигая венчиком вперед и назад в форме буквы J. Это помогает добавить больше воздуха в яичную смесь, поэтому яичница-болтунья с большей вероятностью выйдет из сковороды более легкой и воздушной.

Затем разогрейте сковороду на среднем огне не менее одной минуты.

Добавьте масло или растительное масло, чтобы оно равномерно покрыло поверхность сковороды.

Вылейте яичную смесь на горячую сковороду и оставьте на несколько секунд, не прикасаясь к ней, пока края яиц не начнут слегка застывать.

Затем используйте силиконовую лопатку, чтобы медленно помешивать яйца, перемещая их от краев к центру сковороды.

Продолжайте осторожно перемешивать яйца, пока они не начнут образовывать мягкие творожистые массы, но все еще будут слегка жидкими. Затем немедленно снимите сковороду с огня, так как яйца будут продолжать готовиться.

Продолжайте помешивать яйца, пока они не достигнут желаемой консистенции, затем переложите на тарелку или тост. Ваша яичница-болтунья станет мягкой, кремовой и очень воздушной всего за пять минут.

Источник: 1001sovet