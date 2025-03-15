Постная выпечка: рецепт вкусного морковного печенья с изюмом и сухофруктами

Постное морковное печенье с изюмом получается вкусным и красивым. И отлично подходит для тех, кто соблюдает Великий пост, или просто не употребляет продукты животного происхождения. Готовится такое печенье очень просто и печется всего 20 минут.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 300 г;

сахар-песок — 150 г

масло растительное — 100 мл

морковка — 300 г

изюм — 100 г

сахар ванильный — 1 ч. л.

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

щепотка соли.

Приготовление:

Изюм тщательно промойте и залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут. Морковь очистите и натрите на мелкой терке в большую миску. Влейте растительное масло и тщательно перемешайте. Добавьте обычный и ванильный сахар. Снова перемешайте. Кроме изюма можно добавить любые орехи, или сухофрукты.

Муку просейте с разрыхлителем и солью. Всыпьте в миску с морковной массой. Перемешайте. Добавьте изюм и тщательно вымесите эластичное тесто. Если тесто не собирается в комок, влейте немного воды.

Разделите морковное тесто пополам и скатайте в две колбаски. Каждую нарежьте кругляшами и сделайте шарики. Слегка приплюсните их и положите на противень, выстланный бумагой для выпечки.