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Постная выпечка: рецепт вкусного морковного печенья с изюмом и сухофруктами 0

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Дата публикации: 15.03.2025
1001sovet
Постная выпечка: рецепт вкусного морковного печенья с изюмом и сухофруктами
ФОТО: depositphotos

Такое печенье готовится с изюмом и получается яркого оранжевого цвета.

Постное морковное печенье с изюмом получается вкусным и красивым. И отлично подходит для тех, кто соблюдает Великий пост, или просто не употребляет продукты животного происхождения. Готовится такое печенье очень просто и печется всего 20 минут.

Постное морковное печенье

Ингредиенты:

мука пшеничная — 300 г;

сахар-песок — 150 г

масло растительное — 100 мл

морковка — 300 г

изюм — 100 г

сахар ванильный — 1 ч. л.

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

щепотка соли.

Приготовление:

  1. Изюм тщательно промойте и залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут. Морковь очистите и натрите на мелкой терке в большую миску. Влейте растительное масло и тщательно перемешайте. Добавьте обычный и ванильный сахар. Снова перемешайте. Кроме изюма можно добавить любые орехи, или сухофрукты.

  2. Муку просейте с разрыхлителем и солью. Всыпьте в миску с морковной массой. Перемешайте. Добавьте изюм и тщательно вымесите эластичное тесто. Если тесто не собирается в комок, влейте немного воды.

  3. Разделите морковное тесто пополам и скатайте в две колбаски. Каждую нарежьте кругляшами и сделайте шарики. Слегка приплюсните их и положите на противень, выстланный бумагой для выпечки.

  4. Выпекайте морковное печенье в духовке, разогретой до 200 °C около 20 минут. Готовое печенье остудите и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

# кулинарные рецепты
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