Секреты характера каждого знака Зодиака

Овен

Овен — дитя контрастов. В его глазах, словно в ледяной пустыне, скрывается пылкое пламя жажды любви, но чужие чувства не всегда трогают его душу. Обман для него — верный путь к краху доверия. Вспыльчивость вырывается наружу, слова льются потоком, но за этой бурей скрывается лидер, способный вести людей за собой. Сила — его стихия, она пылает как в азарте, так и в задумчивости. Овен — загадка, манящая непостижимостью. Огонь и лед в его душе готовы в любой момент растопить хладнокровие и обнажить пылающее сердце.

Телец

Взгляд Тельца — безмятежное озеро, но в его глубинах таится буря. Невозмутимость скрывает пылкий нрав, готовый вырваться наружу. Гнев Тельца — гроза, редкая, но свирепая. Спокойный сон — основа его благополучия. Доверие его завоёвывается нелегко, но в любви Телец безграничен. Он окружит заботой тех, кого любит, и никогда не предаст. Дружба с ним — тихая гавань, но круг его общения узок. Его настроение можно определить по движению бровей. Телец верен своим принципам и упорно идет к своей цели.

Близнецы

Близнецы — дети переменчивого ветра, чьи чувства меняются быстрее летнего неба. В них бушует калейдоскоп эмоций, сменяющих друг друга в мгновение ока. Но эта непоседливость не мешает им творить, а энтузиазм бьет ключом. Сон — редкая роскошь, доступная им лишь урывками. Скука лишает их равновесия, делая капризными и раздражительными, словно дети. Близнецы не лишены самолюбия, очень ранимы и болезненно воспринимают критику. Их искрометный юмор способен рассмешить любого. А их способность к перевоплощению и адаптации может обернуться для них вечным поиском себя.

Рак

Раки — создания противоречивые. Под маской ранимости скрывается сложность в выражении чувств, что порой принимают за эгоизм. Жажда общения борется в них с желанием уединиться. Мобильный телефон — их верный друг, а истории о близких — окно в мир, доступное лишь избранным. Мудрый совет Раков всегда ценен, но помните, что их слова не всегда совпадают с поступками. При первой встрече они очаровывают дружелюбием, но боятся осуждения. В гневе Раки невыносимы, но в остальное время — одни из самых очаровательных знаков.

Лев

Львы — обладатели острого ума и нестандартного мышления. У них высокие моральные принципы, но они, как истинные короли, жаждут одобрения и признания. Легкая шутка над чужой неуверенностью может соседствовать у них с искренним поступком, способным согреть душу. Окружённые множеством людей, Львы порой чувствуют себя одинокими. За маской величия скрыва ется буря эмоций, но свою уязвимость они показывают лишь тем, кому доверяют безоговорочно.

Дева

Девы — мастера критики, за что их порой называют занудами. Но за этой ворчливостью скрывается надежный и преданный своему делу человек, который всегда готов прийти на помощь. Перфекционизм Дев не терпит отклонений от плана, что может выводить их из себя. В душе они интроверты, но отлично чувствуют себя и в компании. Хватка и целеустремленность — их отличительные черты: взявшись за дело, они добьются желаемого. Парадокс в том, что сами будучи склонны к критике, Девы болезненно воспринимают ее в свой адрес, даже если она обоснована.

Весы

Весы — натуры романтичные, способные увлечься даже сомнительной музыкой, но вряд ли признающиеся в этом. Эмоции правят ими, порой делая их рассеянными и невнимательными. В моменты дискомфорта их поведение может стать эксцентричным. Доброжелательные и позитивные, они всегда стараются нести свет в мир. Легко смущаясь, Весы не умеют отказывать. В стремлении сделать близких счастливыми, они могут забыть о себе, скрывая свои желания под маской самоотверженности. Счастье других — их главная мотивация, даже если она ведет к эмоциональному истощению.

Скорпион

Скорпионы — это противоречивые личности, сочетающие в себе чувствительность и грубость. Обладая глубоким умом, они увлекаются тайными хобби. В душе они жаждут любви, но их общение может быть как нежным, так и колючим. Обидеть Скорпиона легко, но за его вспыльчивостью скрывается верность близким. Скорпионы — друзья и союзники, на которых всегда можно положиться. Несмотря на серьезность, они обладают чувством юмора и умеют поднять настроение. Альтруисты по натуре, они всегда готовы помочь другим. Музыка не является их приоритетом, но они ценят красоту мелодии, если она случайно их затронет.

Стрелец

Стрельцы — это спонтанные вихри перемен, несущие в мир азарт и фейерверк эмоций. Гордые и независимые, они верят в свои силы и не ищут помощи. Прямолинейные в суждениях, они могут задеть словом, но за их резкостью скрывается лишь желание сделать жизнь ярче. Стрелец, несмотря на глубину души, не поддается унынию, ведь его жизнь — это фейерверк эмоций, спонтанных перемен и поиска новых горизонтов. Неутомимые искатели приключений, они мчатся навстречу новым вызовам, оставляя за собой яркий след кометы.

Козерог

Козероги — это симфония противоречий. Душа компании и ценитель уединения, честный до прямолинейности и умеющий прощать без лишних драм. Спокойствие — их стихия, а любовь выражается не только в словах, но и в нежных прикосновениях. С Козерогом всегда чувствуешь себя особенным, а их безупречный внешний вид лишь подчеркивает многогранность и глубину этой натуры. Непредсказуемые и манящие, Козероги дарят своим близким калейдоскоп эмоций и никогда не позволят им скучать.

Водолей

Водолей — это свободолюбивый бунтарь с горячим сердцем, скрытым за маской холодности. Внутренний мир Водолея — это калейдоскоп, где добро и зло кружатся в вечном танце. Они стремятся к справедливости, но порой терзаются сомнениями, не зная, как поступить правильно. Ценитель всего вокруг, он рассеян и может потерять вещи. Проницательный и нестандартно мыслящий, он генерирует идеи, борется за правду и очаровывает своим интеллектом. Водолей — это хаос, но хаос, из которого рождаются гениальные идеи.

Рыбы

Рыбы — это дети музыки, теряющиеся в рутине, но с энтузиазмом ныряющие в дела, будоражащие их сердце. Внимание — их воздух, но в дозированных количествах. Блеск софитов манит, и второстепенные роли — не для них! Слушать — их дар, несущий поддержку и понимание. Иногда они кажутся странными с фальшивой вежливостью или эксцентричными поступками. Но за маской скрывается доброе сердце, желающее сделать мир чуточку лучше. Юмор — их оружие, рассмешить способны как простой шуткой, так и глубоким философским размышлением. Рыбы — это загадка, манящая глубиной чувств и нестандартным мышлением.

Источник: sakhalife