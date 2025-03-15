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Весна пришла в парник: как быстро прогреть почву 0

Люблю!
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Весна пришла в парник: как быстро прогреть почву

По весне огородники торопятся подготовить грядки в парниках и теплицах, чтобы как можно быстрее взяться за посевы. Но во многих местах, несмотря на повышение температуры воздуха, грунт ещё остаётся холодным. Конечно, в таких условиях растениям будет некомфортно.

Как поскорее прогреть гряды?

Для начала укрытие стоит продезинфицировать. Далее приступать к прогреву и удобрению. Стоит отметить, что высокая грядка согреется быстрей и легче. Для её обустройства достаточно поднять землю на 40 см.

1. Органика

Для этого способа прогрева почва покрывается компостом, сеном или опилками. При перепревании эти компоненты выделят тепло. Кстати, очень неплохо соединить органические компоненты ещё и с карбамидом (25 г на метр квадратный).

2. Кипяток

Гряды хорошо прогреваются и от горячей воды. Достаточно пару-тройку раз пролить их кипятком. При этом нагреются не только верховые слои почвы, но глубина.

3. Специальные составы

Вполне оправданно сделать весеннюю обработку почвы биосоставами с полезными бактериями внутри. Они активируют работу дружественных микроорганизмов, и после уже они способствуют выработке тепла.

4. Тёмный нетканый материал

Чёрное агроволокно хорошо привлекает солнечные лучи и аккумулирует тепло под собой, быстро выгревая землю.

5. Инфракрасный обогреватель

Его крепят к потолку теплицы. Выделяемые волны способны нагревать именно почву в укрытии. Задействовать такой обогрев целесообразно ночами и в пасмурную погоду.

На заметку как прогреть почву! Важно помнить, что лучше нагреваются небольшие по размеру укрытия, с хорошей герметизацией и теплоизоляцией. А ускорит процессы насыпь из щебня или гравия на грядах. Камень схватит тепло быстрее и нагреет землю, отчего посевы можно будет начать на несколько недель раньше.

Источник: sakhalife

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